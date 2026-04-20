Port-Gentil adopte un budget record de près de 24 milliards et trace sa feuille de route pour 2026 !

Alors qu’à Libreville c’est le statu quo pour l’adoption du budget municipal, dans la capitale économique gabonaise c’est la collégialité qui prédomine. Réunis en session ce samedi 18 avril, les conseillers municipaux de Port-Gentil ont adopté à l’unanimité, un budget primitif record de 23 988 023 836 francs CFA. Sur les 73 membres que compte l’assemblée, 72 étaient présents, confirmant un quorum largement atteint et un engagement collectif autour des priorités de développement local.

Au total, 21 délibérations ont été examinées et validées sans la moindre opposition, illustrant un consensus politique marqué sur les grandes orientations stratégiques de la ville. Parmi les décisions phares, le conseil a autorisé le maire à engager, après appel d’offres, la négociation et la signature d’une convention pour l’acquisition de camions, d’engins techniques et de véhicules administratifs. L’objectif affiché est clair : permettre à la municipalité d’assurer directement la collecte des déchets et l’assainissement urbain, tout en réduisant sa dépendance à l’égard des prestataires extérieurs.

Un budget historique pour la commune

Dans une logique de renforcement de ses capacités financières, la commune a également approuvé la réalisation d’une étude en vue de l’émission d’un emprunt obligataire. Ce mécanisme doit permettre de mobiliser des ressources durables pour financer des investissements structurants, améliorer la gestion des ressources humaines et accompagner la croissance de la capitale économique.

La question de l’emploi des jeunes a, elle aussi, occupé une place centrale dans les échanges. Les élus ont ainsi autorisé une étude portant sur la création d’un fonds municipal dédié à l’entrepreneuriat. Ce dispositif ambitionne de stimuler l’initiative privée, de favoriser la diversification de l’économie locale et de lutter plus efficacement contre la pauvreté.

Des leviers financiers et sociaux en préparation

Autre chantier structurant : le développement du transport maritime et fluvial. À travers une étude de faisabilité, la municipalité entend explorer la mise en place d’un service capable de réduire les coûts de déplacement, tout en générant de nouvelles recettes pour la ville. Une orientation qui s’inscrit dans la recherche de solutions adaptées à la géographie et aux besoins de mobilité de Port-Gentil.

Sur le plan de la gouvernance, les conseillers ont validé une étude relative à la digitalisation des recettes municipales et à la modernisation des systèmes d’information. Cette réforme vise à renforcer la transparence, la traçabilité et l’efficacité dans la collecte des ressources financières, dans un contexte où la maîtrise des recettes demeure un enjeu central pour la commune.

Modernisation, mobilité et transparence

L’environnement figure également parmi les priorités arrêtées par le conseil municipal. Une étude portant sur la valorisation des déchets ménagers, en particulier plastiques et organiques, a été approuvée. Elle pourrait déboucher sur des solutions innovantes de recyclage, contribuer à la création d’emplois verts et améliorer durablement le cadre de vie des habitants.

Dans le domaine du logement, la municipalité prévoit aussi la construction de logements sociaux en partenariat avec des opérateurs privés. Parallèlement, un programme d’aménagement de nouvelles voiries en pavés et en béton fibré a été adopté afin d’améliorer la mobilité urbaine et la durabilité des infrastructures. Ces projets traduisent la volonté de doter la ville d’équipements mieux adaptés à sa croissance.

Une vision de développement durable

Le volet social n’a pas été oublié. Les élus ont validé la mise en place d’une banque alimentaire municipale destinée à soutenir les populations les plus vulnérables, en facilitant leur accès à des denrées de première nécessité. À travers cet ensemble de décisions, la municipalité de Port-Gentil affirme sa volonté de renforcer son autonomie financière, de moderniser sa gestion et d’accélérer son développement.

L’unanimité des votes traduit un alignement politique fort autour d’une vision ambitieuse, tournée vers une transformation durable de la ville. En validant ces 21 délibérations, le conseil municipal envoie le signal d’une gouvernance résolument orientée vers l’investissement, la modernisation et la réponse aux besoins sociaux. Port-Gentil ouvre ainsi une nouvelle séquence de son action locale, avec des ambitions clairement affichées.