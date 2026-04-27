Libreville : Une jeune mère poignardée à mort par son compagnon devant leur fils en pleine rue

Encore un féminicide à déplorer dans la capitale gabonaise. Cette fois, le drame s’est déroulé ce dimanche 26 avril au carrefour Léon Mba, situé en plein cœur de Libreville. Une jeune femme d’une vingtaine d’années, identifiée sous le prénom d’Esther, a été mortellement agressée à l’arme blanche par son partenaire. Ce drame effroyable, survenu au vu et au su de tous en pleine journée, s’est déroulé sous le regard traumatisé de leur enfant âgé d’à peine deux ans, plongeant la capitale gabonaise dans la stupeur.

Selon les témoignages recueillis sur les lieux, une vive altercation aurait d’abord éclaté entre les deux jeunes parents autour d’une rupture de leur idylle. La victime voulant y mettre un terme. Une dispute de couple qui aura tragiquement dégénéré. Saisi d’une fureur meurtrière, le suspect s’est muni d’un couteau pour porter de multiples coups à sa compagne, alors même que celle-ci tenait encore leur progéniture agée de 2 ans dans ses bras, tétanisant les nombreux passants présents sur place.

Une interpellation rapide face à l’irréparable

Malgré l’intervention courageuse de quelques riverains et une tentative désespérée de prodiguer les premiers soins, la gravité des blessures infligées n’a laissé aucune chance de survie à la victime. La jeune femme a succombé à cette agression brutale avant de pouvoir être prise en charge de manière adéquate. Rapidement alertées par la clameur publique, les forces de sécurité se sont déployées en nombre pour boucler le périmètre et procéder aux constatations d’usage.

L’action prompte des agents de maintien de l’ordre a permis de circonscrire rapidement la situation. Des sources sécuritaires concordantes indiquent que le présumé meurtrier a été appréhendé peu de temps après son passage à l’acte. Cette interpellation a conduit à l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire, chargée de faire toute la lumière sur les circonstances exactes et les motivations ayant mené à cet acte barbare.

L’urgence de briser le silence sur les violences conjugales

Au-delà de l’horreur insoutenable de ce féminicide, cette tragédie relance avec acuité le débat sur les violences domestiques au sein de la société gabonaise. L’indignation a rapidement gagné l’opinion publique, qui dénonce la recrudescence d’actes d’une telle brutalité, bien souvent précédés de signaux d’alerte tragiquement minimisés par l’entourage. Jalousie maladive, emprise psychologique ou menaces verbales sont autant de comportements toxiques qui, ignorés, pavent invariablement la voie à l’irréparable.

Ce sombre fait divers interpelle directement les pouvoirs publics et la sphère familiale sur les carences criantes en matière d’éducation à la gestion des conflits intimes. Promouvoir la culture du dialogue, le respect mutuel et la rupture face aux comportements abusifs devient une urgence absolue pour la préservation des vies. Tandis qu’une famille pleure la perte d’Esther et qu’un orphelin de deux ans reste marqué à vie par ce traumatisme, l’indifférence autour des violences de couple n’est définitivement plus une option.