Partielles du 22 novembre : l’UDB toujours en force hégémonique, la Ngounié plonge dans l’impasse

Le ministère de l’Intérieur, Hermann Immongault, a rendu publics ce dimanche les résultats provisoires des scrutins partiels tenus la veille dans plusieurs circonscriptions du pays. Ces élections sénatoriales, législatives et locales visaient à pourvoir les sièges restés vacants ou annulés lors des scrutins du 27 septembre. Dans l’ensemble, les tendances confirment une poussée notable de l’UDB, qui s’impose dans plusieurs localités stratégiques. Le scrutin s’est toutefois déroulé sous haute surveillance, compte tenu de la sensibilité des départements concernés.

Dans le Haut-Ogooué, les résultats sont sans appel. Avec 62,50 % des suffrages, Grâce Hilda Landimi Ndjeri, candidate indépendante, remporte le siège du département de l’Ogooué-Létili, devançant largement le candidat du PDG, qui obtient 37,50 %. La participation a atteint 100 %, attestant d’un fort engagement des grands électeurs. Selon le communiqué, elle sera accompagnée de son suppléant Madzou Stanislas, également élu.

Ngounié : un blocage inédit au second tour

La situation est en revanche sans précédent dans la Ngounié, où le second tour n’a pas permis de départager les deux candidats en lice. Jean Koumbi Guiyedi (PDG) et Maryse Matsanga Mayila (UDB) obtiennent chacun 17 voix, soit une stricte égalité parfaite entre les deux prétendants. Cette configuration rare plonge la Commission électorale départementale dans une impasse juridique.

Récapitulatif des résultats du 22 novembre 2025

Scrutin Province / Circonscription Vainqueur Voix / % Particularité Sénatoriales – 2e tour Haut-Ogooué (Ogooué-Létili, Boumango) Grâce Hilda Landimi Ndjeri (IND) 20 voix – 62,50 % Participation 100 % Sénatoriales – 2e tour Ngounié (Ndolou, Mandji) Aucun 17 – 17 Égalité parfaite au 1er et 2e tours Sénatoriales – 2e tour Nyanga (Doutsila, Mabanda) Euphreme Outata Nziengui (UDB) 20 – 58,82 % Participation 100 % Sénatoriales – 1er tour Woleu-Ntem (Mitzic) Befame Pierre Honoré (UDB) 11 – 57,89 % Élu dès le 1er tour Législatives – 2e tour Ntem (Woleu-Ntem) Akoué Elie Colin (UDB) 1424 – 63,86 % Participation 51,81 % Législatives – 1er tour Mpassa (Haut-Ogooué) Mandza Jean Sylvain (UDB) 53,37 % Victoire nette Locales – tour unique Okano (Woleu-Ntem) UDB 16 sièges sur 23 Domination écrasante

Faute de pouvoir appliquer la règle prévue par le Code électoral — qui privilégie le candidat arrivé devant au premier tour — la Commission a renvoyé la décision finale à la CNOCER. En effet, le premier tour avait lui aussi débouché sur une égalité absolue, rendant impossible l’application du critère de départage. En attendant une décision nationale, le siège reste officiellement considéré comme « vacant ».

Nyanga : l’UDB s’impose

Dans la Nyanga, les électeurs ont tranché plus clairement. Euphreme Outata Nziengui (UDB) a remporté le siège avec 58,82 %, face à Mbadinga Nguembi (UPR), crédité de 41,18 %. Ici encore, la participation atteint 100 %, confirmant la discipline électorale des conseillers municipaux et départementaux. Pour cette province, l’UDB renforce son implantation au sein de la chambre haute.

Ces résultats confortent la dynamique du parti, déjà visible lors des scrutins précédents, où l’UDB s’est imposée comme l’une des formations majeures du nouveau paysage politique gabonais. Le parti capte un électorat désireux d’alternance et se positionne désormais comme l’un des principaux contrepoids au PDG.

Woleu-Ntem : un sénateur élu dès le premier tour

Le Woleu-Ntem a quant à lui bouclé ses sénatoriales dès le premier tour, avec la victoire de Befame Pierre Honoré, candidat de l’UDB, qui obtient 57,89 % des voix face au représentant du PDG, limité à 42,11 %. Un résultat sans appel qui propulse le parti en tête des scrutins sénatoriaux du week-end.

Dans cette province, la participation a également été de 100 %, confirmant la tenue sereine et ordonnée du scrutin. Avec ce nouveau siège, l’UDB poursuit son implantation territoriale et renforce une stratégie d’expansion provinciale méthodique.

Législatives : l’UDB confirme au Ntem et à la Mpassa

Dans le déaprtement du Ntem, le second tour a été favorable à l’UDB : Elie Colin Akoué remporte le siège avec 63,86 % face à Gildas Patrick Sima Nzue (UN), resté à 36,14 %. Le taux de participation, légèrement inférieur à la moyenne, atteint 51,81 %, signe d’un scrutin plus contrasté mais concluant pour le parti.

Dans la Mpassa, l’UDB signe encore une victoire grâce à Mandza Jean Sylvain, qui recueille 53,37 % des voix. Les candidats indépendants suivent avec 39,49 %, tandis que le PDG est relégué loin derrière avec seulement 4,25 %. Le siège revient ainsi au parti, qui se positionne comme l’un des principaux gagnants de la soirée électorale.

Locales : un raz-de-marée de l’UDB à Mitzic

Les élections locales dans le département de l’Okano (Woleu-Ntem) ont confirmé une domination totale de l’UDB. La liste emmené par Ornella Armelle Ntsame Ntoutoume remporte 16 des 23 sièges en jeu, ne laissant au PDG que quatre élus et à l’Union nationale seulement trois représentants. Cette avancée locale consolide encore davantage les bastions électoraux du parti.

Avec près de 6 586 inscrits et un taux de participation de 39,13 %, ces élections locales témoignent d’une mobilisation significative, malgré un contexte politique encore marqué par les tensions postélectorales. L’UDB apparaît comme la formation ayant le mieux capitalisé sur les recompositions locales.