Publicité | Contact
Libreville, le
jeudi 27 novembre 2025
    Impasse électorale

    Sénatoriales à Mandji : quand le second tour ne parvient à désigner de vainqueur dans les urnes !

    Publié le 23 novembre 2025 à 19h18min MàJ : 23 novembre 2025 à 19h28min - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    Sénatoriales à Mandji : quand le second tour ne parvient à désigner de vainqueur dans les urnes !
    Sénatoriales à Mandji : quand le second tour ne parvient à désigner de vainqueur dans les urnes ! © 2025 D.R./Info241
    Le second tour des sénatoriales organisé ce samedi à Mandji (Ngounié, sud di Gabon) a offert un scénario aussi rare qu’inédit : une nouvelle égalité parfaite entre les deux candidats en lice. Tout comme lors du premier tour, le représentant du PDG, Jean Koumbi Guiyedi, et la candidate investie par l’UDB, Maryse Matsanga Mayila, ont obtenu exactement 17 voix chacun sur les 34 grands électeurs convoqués. Une parité arithmétique qui plonge le département de Ndoulou dans une impasse électorale totale.

    Cette situation insolite n’est pas qu’un simple accident statistique. Elle révèle un blocage profond entre deux camps désormais incapables de dégager une majorité, même minimale. Le scrutin du 8 novembre avait déjà laissé entrevoir cette fracture parfaite, mais le second tour était censé départager une fois pour toutes les finalistes. Au contraire, il n’a fait que répéter — dans les mêmes proportions — l’équilibre précaire entre PDG et UDB. Un cas de figure que les autorités départementales n’ont pas été en mesure de trancher.

      Un vide juridique qui paralyse la proclamation

    Face à ce blocage inédit, la commission électorale départementale a dû suspendre toute proclamation. Ne pouvant attribuer légalement le siège, elle a transmis le dossier à la CNOCER pour arbitrage. Selon l’article du Code électoral en vigueur, « en cas d’égalité au second tour, l’élection revient au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour » . Mais cette disposition devient inopérante à Mandji-Ndoulou, puisque les deux candidats y étaient déjà à égalité le 8 novembre. Le législateur n’a tout simplement jamais envisagé ce cas extrême.

    Résultats des deux tours des sénatoriales à Mandji-Ndoulou

    Tour Circonscription Candidat Parti Voix obtenues % Statut
    1er tour – 8 nov. 2025 Mandji-Ndoulou (Ngounié) Jean Koumbi Guiyedi PDG 17 50 % Qualifié
    1er tour – 8 nov. 2025 Mandji-Ndoulou Maryse Matsanga Mayila UDB 17 50 % Qualifiée
    2e tour – 22 nov. 2025 Mandji-Ndoulou Jean Koumbi Guiyedi PDG 17 50 % Égalité parfaite
    2e tour – 22 nov. 2025 Mandji-Ndoulou Maryse Matsanga Mayila UDB 17 50 % Égalité parfaite
    Situation finale Siège déclaré vaquant – décision en attente de la CNOCER

    En attendant une décision nationale, le siège unique de Mandji-Ndoulou au Sénat est considéré comme « vaquant ». Une situation embarrassante, d’autant que la chambre haute entame sa recomposition dans le cadre de la Ve République. Pour les électeurs locaux comme pour les formations politiques, l’incertitude demeure totale : faut-il organiser un troisième tour ? Valider une élection par tirage au sort, comme cela se pratique dans certains pays ? Ou revoir le cadre légal pour combler le vide juridique ?

      Un blocage révélateur des nouveaux rapports de force

    Cet épisode, presque absurde par sa répétition, met en lumière la fragilité des équilibres politiques dans une partie de la Ngounié où aucun camp ne parvient plus à dominer l’autre. Il souligne aussi les limites d’un Code électoral fraîchement révisé, qui peine déjà à répondre à des situations pourtant prévisibles dans des scrutins indirects aux effectifs restreints.

    À Mandji, l’histoire retiendra que les grands électeurs ont voté… deux fois sans choisir. Et désormais, c’est à la CNOCER — et peut-être au législateur — de démêler ce casse-tête qui, en attendant, donne au département de Ndoulou l’un des épisodes électoraux les plus insolites de l’année 2025.

