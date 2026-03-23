Opportunité d’affaires : la GIZ recherche une entreprise de gardiennage pour sécuriser son bureau d’Oyem

La Coopération allemande (GIZ) lance un appel d’offres public sous le numéro 10008920, visant le recrutement d’une société de sécurité basée au Gabon, selon un document parvenu à Info241. Cette prestation de services s’inscrit dans le cadre des activités de l’initiative environnementale sous-régionale Tridom, dont l’antenne locale nécessite une protection adéquate dans le chef-lieu de la province du Woleu-Ntem.

Financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) pour une durée d’exécution de quatre ans, le projet porte sur la préservation de la biodiversité dans le paysage tri-national Dja-Odzala-Minkébé. Ce vaste programme, placé sous la tutelle politique de la Commission des forêts d’Afrique centrale (Comifac), déploie ses actions de préservation au Gabon, au Congo ainsi qu’au Cameroun depuis 2024.

L’objectif principal de cet avis est de garantir la sécurité des installations et du personnel du bureau GIZ-Tridom d’Oyem en s’attachant les services d’une entreprise locale spécialisée. Le marché proposé s’étendra sur une période de plus d’un an : le début de la prestation est vraisemblablement programmé pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2026 et devrait s’achever au mois d’août 2027.

Les opérateurs économiques intéressés par ce contrat ont jusqu’au 13 avril 2026 pour réclamer gratuitement l’intégralité du dossier d’appel d’offres en s’adressant à l’adresse électronique CM_Quotation@giz.de, en mentionnant obligatoirement en objet « INFOS_AOP N° 10008920_GIZ_TRIDOM ».

Retrouvez ci-dessous le document officiel parvenu à notre rédaction, téléchargeable au format PDF en cliquant ici :

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC N°10008920

Recrutement d’une entreprise gabonaise de gardiennage pour sécuriser le Bureau GIZ-TRIDOM à OYEM.

I. CONTEXTE DU PROJET

La coopération allemande à travers son outil de coopération technique (GIZ) a mis en place une initiative intitulée « Biodiversité et développement durable dans le paysage Tri-national Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM) » dont l’objectif est de contribuer à un développement durable et respectueux de la biodiversité du paysage du TRIDOM. Financé par le Ministère Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), il est exécuté sur une période de 4 ans. La Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) instituée par la « déclaration de Yaoundé » en 1999 en assure la tutelle politique, en sa qualité d’institution sous régionale en charge du suivi des stratégies et initiatives sous régionales dans le secteur forestier et environnemental en Afrique Centrale. Le Projet GIZ-TRIDOM exerce ses activités au Gabon, au Congo ainsi qu’au Cameroun depuis l’année 2024.

II. OBJECTIF

Garantir la sécurité du Bureau GIZ-TRIDOM au Gabon dans la ville d’Oyem, le présent appel d’offre publique poursuit le recrutement d’une entreprise de gardiennage basée au Gabon.

III. PERIODICITE DE LA PRESTATION

La prestation débutera vraisemblablement dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2026 et devrait s’achever en août 2027.

IV. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats à cet appel à manifestation d’intérêt devront fournir les pièces ci-après, présentées en deux volumes :

Volume 1 : Dossier administratif

Volume 2 : Dossier technique

Volume 3 : Dossier financier

V. SOLLICITATION DU DOSSIER DE L’AVIS

L’intégralité du présent avis d’appel à publication peut être obtenus gratuitement en s’adressant par écrit à CM_Quotation@giz.de Jusqu’au 13 avril 2026. A cet effet, prière de retenir comme objet obligatoire (Sous peine de non-considération) INFOS_AOP N° 10008920_GIZ_TRIDOM.

Le 17 mars 2025.

La Direction.