Ville morte au Gabon : plusieurs agents publics sommés de s’expliquer sur leur absence

Alors que la journée ville morte décrétée ce mercredi au Gabon par la société civile, a été largement suivie surtout en matinée, les sanctions ne se sont pas fait attendre. C’est le cas notamment au ministère de la Décentralisation, où le ministre en personne Mathias Otounga Ossibadjouo, n’a pas du tout apprécié que des cadres et agents de son administration soient absents de leur poste ce mercredi. Ils sont tous sommés de s’expliquer sous huitaine avant un probable conseil de discipline.

Le gouvernement gabonais n’a aucunement négligé l’appel à la ville morte décrétée ce 15 décembre par plusieurs organisations de la société civile membre du « Copil citoyen », qui se présente comme un observatoire citoyen de la gestion opaque de la pandémie de coronavirus par les autorités gabonaises. Un appel à manifester pacifiquement en restant chez soi, pour dire non aux nouvelles mesures sanitaires entrée en vigueur ce même mercredi.

Plusieurs rues et administrations étaient désertes ce mercredi

Une bataille d’opinion que n’a aucunement voulu perdre le gouvernement qui a même initié des opérations de vérification pour dénicher les fonctionnaires roulant notamment contre le pass sanitaire et la fin de la gratuité des tests PCR. C’est ce qu’a fait en personne le ministre de la Décentralisation qui a fait une descente inopinée ce matin dans deux directions placées sous sa tutelle : la Direction générale l’appui à l’action locale (DGAAL) et la Direction générale de l’aménagement du territoire (DGAT).

Dans une demande d’explication dont la rédaction d’Info241 a obtenue copie, le ministre en colère dit avoir « constaté que tous les bureaux étaient fermés et qu’aucun agent n’était présent, pas même les directeurs généraux » entre 9h45 et 10h. Des absences massives qui ont eu raison de la demande d’explication groupée envoyée à ces deux directions publiques via le secrétariat général dudit ministère.

La demande d’explication ministérielle

« L’ensemble des personnels en service au sein des deux directions sus nommées est sommé de faire parvenir sous huitaine, par voie hiérarchique, les mobiles de leurs absences », écrit en protestation Mathias Otounga Ossibadjouo. Le ministre rappel dans cette note groupée s’appuyer sur le « pouvoir disciplinaire du Ministre » pour contraindre ces agents a expliquer leur absence collective. Il faudra à ces agents publics beaucoup d’imagination pour aucunement évoquer la journée ville morte !