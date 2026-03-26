National-Foot 1 : Une 3e journée prolifique marquée par le carton d’Oyem AC et l’hégémonie du Stade Mandji

La troisième journée du championnat national de première division, disputée les mardi 24 et mercredi 25 mars, a tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle offensif de haute volée. Avec un total de 15 buts inscrits en seulement six rencontres, cette étape de la compétition s’inscrit déjà comme l’une des plus animées depuis le lancement de la saison. L’intransigeance a été le maître-mot sur les différentes pelouses, puisqu’aucun match nul n’a été enregistré, chaque confrontation ayant livré un vainqueur clair au terme du temps réglementaire.

Les performances à l’extérieur ont particulièrement retenu l’attention des observateurs et des supporters. Sur la pelouse du stade Jean-Koumou de Lambaréné, Ogooué FC a réussi l’exploit de s’imposer sur le fil face à l’AS Dikaki (1-0). Mais la véritable sensation de cette journée est venue d’Oyem AC, qui a infligé une sévère correction au Stade Migovéen, battu à plate couture sur le score sans appel de 4 buts à 0, toujours dans la capitale migratoire.

Le derby pour Lozoports, le Stade Mandji intouchable

Dans les autres rencontres très attendues, le derby logovéen a finalement tourné à l’avantage de Lozoports. Fort de sa victoire étriquée mais précieuse (2-1), le club réalise la bonne opération comptable de la semaine en grimpant à la sixième place, intégrant de fait la première moitié du tableau. À l’inverse, la situation se corse pour Bouenguidi Sports, qui enchaîne les contre-performances et s’enfonce dangereusement vers la zone rouge de la relégation.

Au sommet du classement général, l’AS Stade Mandji poursuit sa marche triomphale. Fort de son récent succès à domicile, le club de Port-Gentil domine les débats avec un carton plein de 9 points glanés en trois sorties. Dans son rétroviseur, l’incontournable formation de Mangasport effectue une belle remontée et s’installe confortablement à la place de dauphin.

L’US Bitam attendue au tournant

Aux antipodes de ce peloton de tête, le bas du tableau dresse un constat alarmant pour certaines écuries. Toujours engluée à la dernière place, l’Union sportive de Bitam (US Bitam) partage le statut de lanterne rouge avec Vautour Club, les deux formations affichant un compteur désespérément bloqué à zéro point.

La compétition ne laissera toutefois que peu de répit aux acteurs. La quatrième journée se profile déjà pour le samedi 28 mars, avec un programme chargé de sept rencontres intégralement disputées le même jour. Tous les regards seront notamment braqués sur le retour très attendu de l’US Bitam, fraîchement réintégrée par la fédération, qui aura à cœur de lancer enfin sa saison devant son public.