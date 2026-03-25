National Foot 1 : le Stade Mandji domine le CMS à Port-Gentil et enchaîne une troisième victoire

Port-Gentil a de nouveau vibré au rythme du ballon rond ce mardi 24 mars. À l’occasion de la troisième journée du National Foot 1, l’AS Stade Mandji a reçu et vaincu son rival historique, l’AO Cercle Mbéri Sportif (CMS), sur la pelouse du stade Pierre Claver Divoungui. Devant leur public, les Port-Gentillais se sont imposés avec autorité sur le score de 2 buts à 0, affirmant un peu plus leurs ambitions pour le sacre final au terme d’une prestation maîtrisée de bout en bout.

Dès le coup d’envoi donné à 15h30, les locaux ont imprimé un rythme soutenu pour confisquer le cuir. Fidèles aux principes de jeu de leur entraîneur, Étienne Alain Djissikadié, les insulaires ont privilégié la possession et la construction patiente pour désorganiser le bloc adverse. « J’insiste à mes joueurs de demeurer dans la possession, la conservation du ballon, emmener de la profondeur pour aller marquer des buts » , a d’ailleurs expliqué le technicien en conférence de presse, traduisant une approche tactique rigoureusement appliquée sur le rectangle vert.

Une tactique assumée et récompensée

Face à une formation du CMS bien en place mais progressivement acculée dans sa moitié de terrain, la supériorité collective du Stade Mandji a fini par payer. Après plusieurs percées incisives, la délivrance est venue des pieds de Nathanaël Ndwangou. L’attaquant a ouvert la marque au terme d’une action fluide, matérialisant logiquement la domination des siens et libérant définitivement les espaces pour le reste de la partie.

Sur le plan défensif, les locaux ont fait preuve d’une grande rigueur pour contenir les timides réactions offensives des visiteurs. Une sérénité défensive largement soulignée par le défenseur central Ézéchiel Mezui Nguema : « Nous sommes restés très bien concentrés et sereins. L’objectif était d’appliquer les consignes de l’entraîneur, notamment sur la tactique, en essayant de faire tourner le ballon pour trouver des failles. Nous sommes restés solidaires, car on sait que devant, nous avons des attaquants capables de faire la différence à tout moment. »

Un sans-faute comptable

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n’a pas connu de bouleversement majeur. Maîtres dans la gestion de leur avance, les joueurs de la capitale économique ont alterné les phases de conservation et les transitions rapides, attendant patiemment l’ouverture pour porter l’estocade. Celle-ci est intervenue par l’intermédiaire d’Oty Oyoubi, venu doubler la mise et sceller le sort de ce duel face à une défense du CMS restée impuissante.

Un autre moment de la rencontre

Cette prestation aboutie confirme la dynamique conquérante du club de l’Ogooué-Maritime, déterminé à jouer les premiers rôles. « Nous nous sommes dit qu’il fallait gagner les premiers matchs pour être en sécurité. On a tout fait pour remporter cette rencontre avec la manière et les moyens de bord » , a conclu Ézéchiel Mezui Nguema. Avec cette troisième victoire consécutive en autant de sorties, l’AS Stade Mandji trône provisoirement en tête du championnat avec 9 points, laissant le CMS face à l’urgence de tirer les leçons de ce revers pour se relancer.