National Foot 1 : le Stade Mandji s’empare de la tête à l’issue d’une 2e journée tactique

La deuxième levée du championnat national de première division, National Foot 1, âprement disputée le samedi 21 mars, a rebattu les cartes au sommet de la hiérarchie. Entre la domination confirmée de certaines écuries loin de leurs bases et le réveil attendu des cadors à domicile, le spectacle tactique et l’engagement physique étaient au rendez-vous sur les différentes pelouses du pays.

Au terme de ce week-end sportif particulièrement scruté par les observateurs, un grand bénéficiaire se dégage incontestablement du lot. La formation de la capitale économique a su tirer son épingle du jeu dans un contexte globalement marqué par une forte prudence défensive, prouvant ainsi ses ambitions pour cette nouvelle saison de l’élite du football gabonais.

Un Stade Mandji impérial en déplacement

Le coup de force de cette journée est en effet à mettre au crédit du Stade Mandji. En déplacement périlleux dans la province du Woleu-Ntem, les Port-Gentillais sont allés s’imposer avec une autorité remarquable face à l’Union sportive de Bitam. Sur la pelouse du stade d’Akouakam à Oyem, les visiteurs ont dicté leur loi pour l’emporter sur le score net et sans bavure de 2 buts à 0.

Cette performance majuscule revêt une importance toute particulière, puisqu’elle constitue l’unique victoire enregistrée à l’extérieur lors de cet acte du championnat. Ce succès précieux en terre septentrionale permet au Stade Mandji de réaliser la bonne opération comptable du week-end, s’emparant ainsi seul du très convoité fauteuil de leader du National-Foot 1.

Mangasport assure, une journée avare en buts

Dans le reste des rencontres programmées, la logique a globalement été respectée par les équipes hôtes qui ont su capitaliser sur l’avantage du terrain. C’est notamment le cas de Mangasport, toujours intraitable dans son antre. Devant son public du stade Henri-Sylvoz de Moanda, le club de la ville minière a soigné sa différence de buts en disposant logiquement de l’AS Dikaki, sur un score identique de 2 à 0.

Au total, ce deuxième acte a été caractérisé par une rigueur défensive prononcée des différents staffs techniques. Seulement neuf réalisations ont été inscrites sur l’ensemble des pelouses, soit une moyenne relativement basse de 1,5 but par match, pour un bilan s’établissant à quatre victoires et deux matchs nuls. Le rythme va d’ailleurs s’accélérer drastiquement pour les clubs de l’élite : les supporters n’auront pas le temps de souffler puisque la troisième journée se jouera dès les mardi 24 et mercredi 25 mars.