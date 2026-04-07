National Foot 1 : Le leader Mandji freiné, Oyem AC et Ogooué FC s’offrent une place au podium

Disputée le week-end des 4 et 5 avril, la 6e journée du championnat de première division gabonaise de football, National Foot 1, a tenu toutes ses promesses. Avec 15 buts inscrits en six rencontres, soit une moyenne de 2,5 buts par match, cette journée a été marquée par des succès spectaculaires des promus et le report du choc entre l’US Bitam et Mangasport.

Des promus sans complexe

La performance la plus éclatante de ce week-end est à mettre à l’actif de l’Oyem Athletic Club (OAC). La formation oyemoise, fraîchement promue, a infligé une lourde correction (4-0) à l’AS Dikaki, une équipe en grande difficulté qui reste bloquée à une seule unité au classement. Grâce à ce succès retentissant, l’Oyem AC réalise la bonne opération du jour en s’emparant de la deuxième place, devenant ainsi le dauphin direct du leader.

Le classement à l’issue de cette journée

Dans le même élan, Ogooué FC a également brillé sur le plan offensif. Nouveau pensionnaire de l’élite, le club de Franceville a dominé le Vautour Club de la Police sur un score prolifique de 4 buts à 2. Cette victoire permet aux Francevillois de bondir de deux places pour s’installer sur la troisième marche du podium, tandis que les policiers continuent de s’enliser à l’avant-dernière place du championnat.

Le leader freiné, Migovéen maître du derby

Dans le Moyen-Ogooué, la ville de Lambaréné, surnommée la cité du « grand blanc », vibrait au rythme de son très attendu derby. Au terme d’une rencontre âprement disputée, c’est finalement le Stade Migovéen qui a su tirer son épingle du jeu en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0), confirmant ainsi sa solidité tactique dans les duels à forte intensité.

Plus à l’est, au stade Tata Migolet de Koulamoutou, les formations locales ont fait preuve d’une grande résilience de la part des défenses. Le samedi 4 avril, Lozosport a partagé les points avec l’US Oyem, un nul stratégique qui permet aux locaux de conserver leur 5e place. Le lendemain, l’AS Bouenguidi-Sport a réussi la belle prouesse d’accrocher le leader, l’ASO Stade Mandji, sur un score vierge (0-0).

Cap sur la 7e journée

Ce coup d’arrêt pour l’ASO Stade Mandji ralentit légèrement sa course en tête. Le club port-gentillais n’engrange qu’une seule unité pour porter son total à 14 points, voyant ses poursuivants immédiats réduire l’écart. De son côté, l’AS Bouenguidi-Sport profite de ce point arraché au leader pour grappiller une place et se positionner au 7e rang avec 7 points.

Tous les regards sont désormais tournés vers le week-end prochain. La 7e journée, programmée les 11 et 12 avril, proposera un calendrier complet de sept rencontres. Ce prochain acte s’annonce d’ores et déjà comme un tournant décisif dans la dynamique d’un championnat particulièrement disputé cette saison.