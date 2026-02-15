Vie chère au Gabon : Le gouvernement suspend les taxes des produits de première nécessité pour 6 mois

Face à l’inflation galopante qui asphyxie le portefeuille des ménages, le gouvernement gabonais a décidé de frapper un grand coup. Ce dimanche 15 février 2026 au soir, l’exécutif a annoncé à la télévision publique la suspension temporaire de plusieurs taxes et prélèvements sur une large gamme de produits de grande consommation et de matériaux de construction. Une mesure d’urgence, actée par un arrêté présidentiel, qui vise à soulager immédiatement le pouvoir d’achat des populations les plus vulnérables.

Suspension de 6 mois

C’est par la voix d’Elyse Ntsame Obame, Directrice générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), que ce plan de riposte a été officialisé. Lisant un communiqué émanant du ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, elle a souligné que cette décision s’inscrit dans le prolongement des « très hautes instructions » du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le communiqué officiel

L’objectif est clair : endiguer la dégradation du coût de la vie en réduisant drastiquement les coûts d’entrée des biens essentiels sur le territoire national. Pour y parvenir, l’État a décidé de suspendre, pour une durée de six mois , trois prélèvements majeurs :

les droits et taxes à l’importation.

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

la redevance de scanning.

Un double bouclier : alimentation et logement

Pour maximiser l’impact de cette mesure, le gouvernement a procédé à un ciblage stratégique touchant deux des postes de dépenses les plus lourds pour les familles gabonaises :

Le panier de la ménagère : La suspension s’applique aux produits alimentaires de base, indispensables au quotidien. Sont notamment concernés les viandes, les volailles, les poissons, les produits laitiers, les conserves, le riz, les pâtes alimentaires, les huiles et le sucre.

Le secteur de la construction : Afin d’alléger les coûts liés au logement et au bâtiment, des matériaux structurels bénéficient également de cette défiscalisation temporaire, parmi lesquels le fer à béton, le ciment, le sable et le gravier.

Tolérance zéro pour les profiteurs et appels à la solidarité

En renonçant à la perception de ces taxes pour un semestre, l’État consent à un « effort budgétaire substantiel ». Cependant, les autorités sont parfaitement conscientes d’un risque majeur : l’effet d’aubaine. Il serait inacceptable que cet allègement fiscal soit capté par les intermédiaires pour gonfler leurs marges, au lieu de se répercuter sur le ticket de caisse des consommateurs. Le communiqué interpelle donc fermement l’ensemble de la chaîne de distribution — importateurs, grossistes et détaillants. Ils sont appelés à faire preuve de « solidarité » et à se conformer strictement à ces nouvelles dispositions tarifaires.

Pour prévenir toute dérive spéculative, la DGCCRF a été instruite de multiplier les contrôles sur le terrain. Par ailleurs, les consommateurs ne seront pas en reste : un numéro vert sera mis à leur disposition afin de signaler tout commerçant abusif qui refuserait de baisser ses prix. Le véritable test de cette politique gouvernementale débutera dès demain matin, dans les allées des marchés et les rayons des supermarchés.