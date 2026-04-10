Libreville : Le maire Obame Etoughe dévoile un budget de 30,7 milliards, en hausse de 20% !

Dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, sous le regard des élus municipaux réunis pour leur première grande session de travail, la nouvelle équipe dirigeante de Libreville a donné le ton. Ce jeudi 9 avril, le maire Pierre Matthieu Obame Etoughe a ouvert les travaux de la session ordinaire, marquée par l’examen du budget primitif et l’affichage d’une ambition claire : moderniser la capitale, renforcer son autonomie financière et repositionner l’institution communale au cœur des attentes des populations. Un budget primitif qui aurait été rejeté par les conseillers municipaux.

Cette rencontre, convoquée pour deux jours, constitue le premier grand exercice institutionnel de la nouvelle majorité de l’UDB à la tête de la commune. Au-delà de sa portée administrative, elle pose les bases de la méthode que l’exécutif municipal entend imprimer à son mandat. L’édile a ainsi appelé les conseillers à faire preuve d’engagement collectif, misant sur « davantage de rigueur, une gouvernance modernisée et une action municipale recentrée sur les besoins concrets » des habitants.

Un budget primitif en forte hausse

Le point d’orgue de cette session demeure l’examen et l’adoption du budget primitif. Pour cette première année pleine de la nouvelle mandature, l’enveloppe de la commune est arrêtée à 30 723 038 739 francs CFA, soit une progression de près de 20 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse significative traduit une volonté assumée de renforcer les capacités d’intervention de la municipalité face aux exigences de la décentralisation.

Les principaux chiffres à retenir

Indicateur Montant / Part Budget primitif 30 723 038 739 F CFA Hausse par rapport à l’exercice précédent Près de 20 % Autofinancement 1,72 milliard F CFA Part de l’autofinancement Environ 9 % États spéciaux des arrondissements 420 000 000 F CFA Journées citoyennes 148 500 000 F CFA Gestion décentralisée de la propreté 1,36 milliard F CFA

Dans cette architecture budgétaire inédite, un accent particulier est mis sur l’autofinancement, qui culmine à 1,72 milliard de francs CFA, représentant environ 9 % des ressources globales. L’exécutif municipal présente ce ratio comme le signe d’un effort rigoureux pour réduire progressivement la dépendance de la ville aux dotations extérieures, consolidant ainsi sa marge de manœuvre financière pour l’avenir.

La proximité comme boussole de l’action publique

Au-delà des simples équilibres comptables, l’équipe dirigeante entend donner à cette loi de finances locale une résonance éminemment politique. Pierre Matthieu Obame Etoughe l’a d’ailleurs souligné avec force, qualifiant ce projet de « budget de proximité » . Cette orientation se matérialise par des allocations spécifiques visant à replacer le citoyen au centre de l’action municipale.

Une vue des travaux d’hoer

Plusieurs enveloppes illustrent cette dynamique : 420 millions de francs CFA sont alloués aux états spéciaux des arrondissements, 148,5 millions sont dédiés aux journées citoyennes et 1,36 milliard vient financer la gestion décentralisée de la propreté. Ces fonds doivent permettre de restaurer la dignité urbaine, d’améliorer le cadre de vie et de répondre à l’urgence de l’assainissement dans les quartiers de la capitale.

Modernisation des services et défis fonciers

Pour transformer l’essai, la municipalité articule son action autour de sept axes prioritaires. Le premier magistrat de la ville a notamment mis en exergue la modernisation des infrastructures, la digitalisation des services administratifs et l’amélioration de l’organisation interne. Cette volonté de réforme s’accompagne d’une revalorisation des ressources humaines, dont le rôle reste déterminant dans le fonctionnement continu du service public local.

Enfin, l’agenda de cette session embrasse des dossiers sociaux et urbains particulièrement attendus. Outre la création d’une assurance complémentaire pour les agents et la construction de marchés de proximité, les élus se pencheront sur l’aménagement urgent d’un nouveau cimetière et le lancement d’un audit foncier rigoureux. Ce premier test de crédibilité oblige désormais la majorité à transformer ses promesses budgétaires en résultats visibles sur le terrain.