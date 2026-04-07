Libreville : Après quelques 3 mois, la gestion de Pierre Matthieu Obame Etoughé déjà vivement contestée

Près de quatre mois après son installation à la tête de la mairie centrale de la capitale gabonaise, l’UDB Pierre Matthieu Obame Etoughé se retrouve au cœur de critiques de plus en plus appuyées. En cause, la non-tenue du conseil municipal, organe central dans la conduite des affaires de la commune, notamment pour l’examen et la validation de la composition des cabinets des différentes mairies d’arrondissement.

Au fil des semaines, cette situation a fini par nourrir un profond malaise au sein des personnes proposées à des postes dans ces cabinets. Plusieurs d’entre elles, toujours en attente d’une validation officielle, se retrouvent dans une position inconfortable, sans véritable visibilité sur leur avenir administratif et financier. Une impasse qui alimente frustration, incompréhension et colère.

Une paralysie administrative qui interroge

Pour nombre d’observateurs, cette lenteur dépasse désormais le simple retard administratif. Elle renvoie l’image d’une municipalité empêtrée dans une forme d’inertie au moment même où des décisions urgentes sont attendues pour assurer le fonctionnement normal des services et des équipes politiques locales.

Le maire de la capitale gabonaise lors d’une précédente sortie

La situation apparaît d’autant plus préoccupante qu’elle touche directement des Gabonais appelés à exercer des responsabilités, mais maintenus dans une attente prolongée. Pour ces derniers, l’espoir d’une stabilité professionnelle se heurte aujourd’hui à des blocages qui semblent provenir du sommet même de l’exécutif municipal. Une réalité qui fragilise davantage des profils parfois déjà éprouvés par le chômage et la précarité.

Un malaise politique et social grandissant

Au-delà des cas individuels, ce blocage pose une question de fond sur la crédibilité de l’action publique locale. Comment défendre les principes de décentralisation, d’efficacité administrative et de bonne gouvernance lorsque l’instance suprême de décision municipale peine encore à se mettre en place plusieurs mois après l’arrivée du nouvel exécutif ?

Dans les rangs municipaux comme dans l’opinion, certains commencent à voir dans cette léthargie un signal préoccupant sur la méthode de gestion de Pierre Matthieu Obame Etoughé. Car à mesure que le temps passe, l’absence de réponses concrètes transforme une difficulté administrative en véritable sujet politique.

L’heure des explications

Face à la montée des critiques, plusieurs voix estiment désormais que le maire central ne peut plus se contenter du silence. Il lui revient, disent-elles, d’éclairer l’opinion sur les raisons de ce blocage et de fixer un cap clair pour sortir la municipalité de cette zone grise.

À défaut, cette gestion jugée erratique risque de laisser durablement l’image d’un début de mandat marqué par l’indécision, au détriment des agents concernés, du fonctionnement des mairies d’arrondissement et, plus largement, de la confiance des Librevillois envers leur administration communale.