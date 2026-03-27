ONU : L’Union africaine rejette finalement la candidature de Macky Sall au secrétariat général

Le rêve onusien de Macky Sall vient de subir un sérieux coup d’arrêt à Addis-Abeba. La Commission de l’Union africaine a officialisé, ce vendredi 27 mars 2026, l’échec du projet visant à soutenir la candidature de l’ancien président sénégalais au poste de secrétaire général des Nations unies. Dans une note verbale détaillée, l’institution panafricaine précise que cette proposition stratégique n’a pas franchi l’étape de validation en raison de la ferme opposition exprimée par vingt États membres. Ce rejet s’inscrit dans le cadre strict de la procédure dite silencieuse, un mécanisme diplomatique selon lequel un texte est réputé adopté en l’absence d’objection dans un délai imparti. En rompant le silence avant l’échéance, les pays frondeurs ont ainsi bloqué net l’adoption de ce projet de décision.

Ce camouflet continental intervient dans un climat politique déjà lourdement fragilisé par la posture officielle du pays d’origine du candidat. Le même jour, la Mission permanente du Sénégal auprès de l’Union africaine a porté l’estocade en indiquant clairement que Dakar « n’a, à aucun stade, endossé » cette candidature internationale. Les autorités sénégalaises ont tenu à souligner qu’elles n’avaient pas été associées à cette initiative, précisant au passage que leur propre ministre des Affaires étrangères n’avait même pas été consulté. Une prise de distance spectaculaire qui achève de ruiner la crédibilité de la démarche, pourtant portée à bout de bras par le Burundi, dont le président assure actuellement la présidence en exercice de l’organisation.

Privée de ce précieux sésame institutionnel, la candidature de Macky Sall s’annonce des plus compliquées dans une course à la succession d’António Guterres qui sera âprement disputée. Le second mandat de l’actuel secrétaire général s’achevant en décembre 2026, plusieurs prétendants de poids sont déjà en lice sur la scène internationale, à l’image de Rafael Grossi et de Rebeca Grynspan, tandis que Michelle Bachelet a récemment perdu le soutien de son propre pays. Les candidats au poste suprême de la diplomatie mondiale sont désormais attendus de pied ferme au siège des Nations unies à New York, où les auditions publiques débuteront le 20 avril prochain pour permettre à chacun d’exposer sa vision et ses priorités stratégiques.