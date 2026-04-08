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Internet fixe au Gabon : Moov Africa GT conserve sa couronne de champion pour la 5e année consécutive

Publié le 8 avril 2026 à 11h29min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
Economie
Internet fixe au Gabon : Moov Africa GT conserve sa couronne de champion pour la 5e année consécutive
Internet fixe au Gabon : Moov Africa GT conserve sa couronne de champion pour la 5e année consécutive © 2026 D.R./Info241
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Le marché de l’Internet fixe gabonais poursuit son amélioration globale. Selon un communiqué parvenu ce mercredi 8 avril à la rédaction d’Info241, Moov Africa Gabon Télécom s’impose une nouvelle fois en tête du baromètre annuel nPerf sur la période allant d’avril 2025 à mars 2026. L’opérateur historique devance CANAL+ dans un secteur marqué par une hausse tangible des débits de connexion.

Moov Africa

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C’est un leadership qui ne se dément pas. Pour la cinquième année consécutive, Moov Africa Gabon Télécom domine le classement très scruté de nPerf, la plateforme indépendante spécialisée dans la mesure des performances Internet. L’évaluation, qui se base sur l’expérience réelle des utilisateurs à travers des centaines de milliers de tests, confirme la suprématie de l’opérateur sur l’ensemble des indicateurs techniques du marché fixe gabonais.

Moov Africa, une hégémonie technique confirmée

Dans le détail, Moov Africa Gabon Télécom trône à la première place avec un score global de 41 689 nPoints, toutes technologies confondues. Cette performance est principalement tirée par le meilleur débit descendant (téléchargement) du marché, qui s’établit à 43,2 Mbps. Une nette progression par rapport à l’exercice précédent où l’opérateur affichait 37,8 Mbps.

Les deux opérateurs fixes

L’entreprise survole également les autres critères d’évaluation avec le meilleur débit montant (13,7 Mbps) et la latence la plus faible du panel (215,7 ms). En matière d’expérience utilisateur multimédia, Moov Africa s’impose en tête sur le streaming YouTube (61,8 %), consolidant ainsi une domination ininterrompue sur cet indicateur clé depuis une demi-décennie.

CANAL+ en embuscade et en constante progression

Derrière le leader incontesté, CANAL+ s’accroche solidement à la deuxième place du podium avec un score de 35 691 nPoints, accusant un écart d’un peu plus de 7 % avec son concurrent direct. Loin de démériter, cet opérateur maintient une compétitivité remarquable sur des indicateurs essentiels à l’expérience quotidienne des abonnés.

Synthèse de ce barometre

CANAL+ se distingue particulièrement en arrachant la première place sur la navigation web (39,1 %) et sur le streaming YouTube spécifiquement en connexion WiFi, une position qu’il conserve pour la deuxième année consécutive. Le rapport nPerf souligne par ailleurs la progression constante du score de cet opérateur sur les cinq dernières années, témoignant d’une trajectoire positive et d’investissements durables sur le long terme.

Un marché globalement orienté à la hausse

Au-delà de la bataille des chiffres entre les deux mastodontes, le véritable gagnant de cette année semble être le consommateur gabonais. Le baromètre 2025-2026 met en exergue une amélioration notable de la qualité des réseaux à l’échelle nationale.

« Le marché de l’Internet fixe au Gabon affiche cette année une progression tangible des débits descendants, signe que les investissements des opérateurs commencent à se traduire concrètement dans l’expérience des utilisateurs », analyse Sébastien de Rosbo, Directeur général de nPerf, dans le communiqué transmis à Info241. Une dynamique encourageante pour un pays engagé dans l’accélération de sa transition numérique.

@info241.com
Moov Africa

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