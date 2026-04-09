Immigration clandestine : l’Inde envisage le déploiement de reptiles à sa frontière bangladaise

Face à l’immigration irrégulière, l’Inde étudie une stratégie pour le moins singulière : le déploiement de serpents et de crocodiles le long de sa frontière avec le Bangladesh. Selon les précisions apportées le mercredi 8 avril à l’AFP par Manoj Barnwal, officier supérieur de la Border Security Force (BSF), l’introduction de ces animaux dans les zones non protégées a été débattue lors d’une réunion en février. Cette initiative ciblerait principalement les secteurs fluviaux, les marécages et les mangroves, où l’érection de barrières physiques s’avère extrêmement complexe.

Sur les plus de 4 000 kilomètres séparant les deux nations, de vastes portions demeurent poreuses, à l’instar de l’État du Bengale-Occidental où de nombreux secteurs sont encore dépourvus de clôtures. Le gouvernement de Narendra Modi voit dans cette option zoologique un outil de dissuasion complémentaire à sa stricte politique migratoire. Toutefois, la logistique liée à l’approvisionnement de ces espèces et les risques évidents pour les riverains soulèvent de vives inquiétudes. « C’est une idée innovante, mais elle comporte de nombreux défis », a d’ailleurs admis Manoj Barnwal.

Au-delà de ces obstacles techniques, ce projet s’inscrit dans un climat diplomatique particulièrement tendu entre New Delhi et Dacca. Les relations bilatérales se sont détériorées depuis la chute en 2024 de l’ex-Première ministre bangladaise, Sheikh Hasina, désormais réfugiée en Inde. En parallèle, les nouvelles autorités du Bangladesh cherchent à rééquilibrer leurs liens avec leur puissant voisin, une dynamique qu’illustre la récente visite officielle du chef de la diplomatie bangladaise, Khalilur Rahman, en territoire indien.