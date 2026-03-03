Guerre en Iran : l’incroyable exfiltration diplomatique des footballeurs gabonais vers la Turquie

Depuis samedi dernier, l’Iran est la cible de frappes acharnées menées par une coalition américano-israélienne. Cette offensive militaire d’envergure a brusquement plongé le pays dans un climat de guerre, suscitant l’inquiétude grandissante des spécialistes quant à de sérieux risques d’escalade à l’échelle régionale. Au milieu de ce chaos où les pertes humaines et les dégâts matériels se multiplient tant du côté israélien qu’iranien, les ressortissants étrangers se sont retrouvés subitement pris au piège.

Parmi ces expatriés, les sportifs professionnels gabonais évoluant dans le championnat local de football ont vécu des heures particulièrement angoissantes. Face à l’intensité des bombardements qui s’abattaient sur le pays, la situation est rapidement devenue purement intenable pour nos compatriotes. Pour assurer leur survie physique face à ce déluge de feu, ces derniers ont d’abord été contraints de trouver refuge dans des abris souterrains, dans l’attente incertaine d’une accalmie.

Un appel au secours et une mobilisation diplomatique expresse

Conscients que le maintien sur le territoire iranien représentait un danger permanent, un trio de footballeurs gabonais a décidé d’agir rapidement pour sauver sa vie. Didier Ibrahim Ndong, Éric Bocum et Jérémie Obounet ont ainsi sollicité en urgence l’assistance de la représentation diplomatique gabonaise basée en Turquie voisine. Leur objectif était vital et très clair : obtenir le laissez-passer nécessaire pour fuir l’enfer iranien en ralliant le territoire turc par la voie routière, rapporte ce mardi L’Union.

Une vue de l’ambassade du Gabon en Turquie

Face à la détresse évidente de ces sportifs de haut niveau, l’appareil diplomatique s’est immédiatement mis en branle. Sensible à l’urgence absolue de leur situation, Jean-Bernard Avouma, l’ambassadeur du Gabon en Turquie, a pris des dispositions exceptionnelles dès le dimanche 1er mars. Il a personnellement adressé une note verbale en urgence au ministère turc des Affaires étrangères, ainsi qu’au directeur général des politiques migratoires et des procédures de visa.

Des négociations cruciales pour débloquer la frontière

Le contenu de cette correspondance diplomatique, rédigée dans l’urgence, illustre parfaitement l’angoisse de ce sauvetage improvisé. Dans sa requête aux autorités locales, l’ambassadeur a solennellement formulé : « (...) Honneur de solliciter les bons offices de l’Honorable ministère, pour l’entrée sur le territoire turc de ses compatriotes sportifs qui jouent dans le Championnat de football iranien » .

L’urgence de la situation a également été soulignée par le fait que ces sportifs se retrouvaient coincés entre deux pays. Le document diplomatique précise ainsi que « ces derniers sont bloqués à la frontière de la République de Turquie » . Pour faire sauter ce verrou administratif, le diplomate a mis en avant le cas de force majeure incontestable : « En effet, vu la situation politique préoccupante en République islamique d’Iran, nos compatriotes footballeurs sont contraints de quitter le pays pour des raisons de sécurité » .

Un dénouement heureux après des milliers de kilomètres

Pendant que la diplomatie s’activait en coulisses, les joueurs se sont lancés dans un périple routier extrêmement périlleux pour échapper définitivement aux zones de frappes. Pour le milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong, le voyage a pris des allures de véritable marathon de survie. Au départ de Téhéran, l’international gabonais a dû avaler pas moins de 1 272 kilomètres en bus. Ce trajet particulièrement éprouvant d’une quinzaine d’heures l’a conduit jusqu’au poste frontalier de Kapikoy, tard dans la nuit de samedi à dimanche. Dès son arrivée, il a immédiatement été pris en charge par les autorités turques et est désormais attendu sain et sauf à Libreville ce mercredi.

Si le voyage de Ndong fut long, celui de ses deux autres compatriotes a repoussé les limites de l’endurance. Éric Bocum et Jérémie Obounet ont en effet dû parcourir une distance étourdissante de 2 500 kilomètres pour espérer trouver une porte de sortie. Partis précipitamment de la ville de Sirjan, ils ont traversé une immense partie du territoire iranien avant de rejoindre, eux aussi, le poste de Kapikoy. Les deux joueurs se trouvent actuellement en sécurité en Turquie, refermant ainsi, et fort heureusement, le chapitre le plus terrifiant de leur carrière.

Le soulagement partagé sur les réseaux sociaux

Une fois la frontière turque franchie et le danger définitivement écarté, la pression est enfin retombée pour les trois internationaux. Conscient de l’inquiétude grandissante qui rongeait ses supporters et ses proches restés au pays, Didier Ibrahim Ndong a tenu à prendre publiquement la parole. Ce lundi, aux alentours de midi, le milieu de terrain a utilisé son compte officiel sur le réseau social Facebook pour donner de ses nouvelles et apaiser les esprits.

Dans un message empreint de soulagement, l’international gabonais a confirmé la réussite de son exfiltration : « À vous, chers fans, amis et proches, je tiens à vous rassurer personnellement. Je suis en vie, en sécurité et en bonne santé ». Il a ensuite précisé les raisons de ce départ précipité avant d’annoncer son retour imminent à Libreville : « Suite à la situation difficile en Iran, j’ai pris la décision de quitter le pays pour des raisons de sécurité, et je me trouve actuellement en Turquie, sain et sauf, avant de rentrer au Gabon très prochainement ».