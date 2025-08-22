Elections 2025 : Le PNTP à nouveau frappé par des rejets massifs de ses candidats par la CNOCER

Le Parti national pour le travail et le progrès (PNTP) de Jean Rémy Yama dénonce une nouvelle vague d’exclusions dans la course aux législatives et locales prévues le 27 septembre et le 11 octobre. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi au siège du parti à Libreville, le président du PNTP a fustigé la non-validation de la majorité des dossiers déposés auprès du ministère de l’Intérieur.

Rejets massifs

Selon les chiffres avancés par le président du PNTP, sur les quatorze candidatures déposées pour les élections législatives, seules cinq ont été retenues, soit 35,7 % de validation contre 64,3 % de rejets. Pour les élections locales, sur neuf candidatures déposées, quatre ont été validées (44,4 %) tandis que cinq ont été rejetées (55,6 %). Au total, le PNTP n’a donc vu accepter que neuf dossiers sur vingt-trois, soit 39,1 % de validation et 60,9 % d’exclusions.

Récapitulatif des candidatures du PNTP

Scrutin Candidatures déposées Validées % Validées Rejetées % Rejetées Législatives 14 5 35,7 % 9 64,3 % Locales 9 4 44,4 % 5 55,6 % Total 23 9 39,1 % 14 60,9 %

Face à cette situation, Jean Rémy Yama a convoqué la presse ce vendredi au siège de son parti à Libreville. Il a dénoncé une « stratégie délibérée d’affaiblissement » du PNTP et exigé que les motifs de rejet soient rendus publics par le ministère de l’Intérieur. « Tous nos dossiers étaient complets. Toutes les cases ont été cochées. Qu’est-ce qui se passe ? Nous sommes en droit de nous interroger, surtout lorsqu’on constate que dans l’Ogooué-Lolo, quasiment aucune de nos candidatures n’a été retenue », a-t-il martelé.

Un nouveau bras de fer

L’opposant a également rappelé que la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle ne pouvait être enclenchée sans la publication officielle des motifs de rejet. Une absence de transparence qui, selon lui, met en péril le caractère inclusif et équitable du processus électoral. « On ne peut pas jouer aux élections avec des règles mouvantes », a-t-il souligné, accusant les autorités de « vouloir verrouiller le jeu politique ».

La conférence de presse de ce vendredi

Malgré ce revers, Jean Rémy Yama ne compte pas renoncer. Sa candidature au 4ᵉ siège du canton Ogooué Aval, dans le département de Mulundu (Ogooué-Lolo), a été finalement maintenue. « Tous les membres de mon parti seront également candidats parce que le PNTP n’a déposé que des dossiers complets. Nous serons en lice le 27 septembre prochain », a-t-il assuré, affichant sa détermination à poursuivre la bataille électorale.

L’épisode douloureux de la présidentielle

Cette affaire marque un nouvel épisode de tension entre le PNTP et les autorités électorales. Pour de nombreux observateurs, le rejet massif des candidatures du parti renforce l’idée d’un bis repetita d’avril dernier et pose la question de la compétitivité réelle des élections à venir. Dans un contexte où le président Brice Clotaire Oligui Nguema cherche à asseoir sa légitimité après son écrasante victoire, la marginalisation de certaines voix de l’opposition risque de nourrir le scepticisme sur l’ouverture démocratique du processus.