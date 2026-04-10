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Gabon : La déclaration et le paiement des impôts désormais 100 % électroniques sur l’ensemble du pays

Publié le 10 avril 2026 à 11h26min MàJ : //
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Gabon : La déclaration et le paiement des impôts désormais 100 % électroniques sur l’ensemble du pays
Gabon : La déclaration et le paiement des impôts désormais 100 % électroniques sur l’ensemble du pays © 2026 D.R./Info241

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La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, par l’entremise d’un communiqué daté du 8 avril, le déploiement de sa plateforme de téléprocédures e-T@x dans les centres de l’intérieur du pays à compter de ce vendredi 10 avril. Cette mesure concerne très exactement les directions provinciales du Haut-Ogooué (avec compétence sur l’Ogooué-Lolo), du Moyen-Ogooué, de la Ngounié (couvrant la Nyanga) et du Woleu-Ntem (incluant l’Ogooué-Ivindo). Cette extension marque l’achèvement de la couverture nationale du nouveau dispositif de l’administration fiscale.

Cette généralisation intervient après une première phase d’intégration ayant ciblé les contribuables rattachés à la Direction des grandes entreprises (DGE), aux centres des impôts des moyennes entreprises (CIME), ainsi qu’aux centres des impôts des petites entreprises et des particuliers (CIPEP) de Libreville, Port-Gentil et Akanda. Avec la mise en service du système dans les provinces restantes, l’institution précise que « l’accomplissement des obligations fiscales au Gabon s’effectue exclusivement par voie électronique » . Les procédures physiques de collecte au guichet sont donc définitivement abolies sur l’ensemble du territoire national.

Face à cette nouvelle donne qui consacre la digitalisation intégrale des services fiscaux, l’administration appelle les usagers à se conformer rapidement aux nouvelles exigences. Le directeur général des impôts, Eric Boumah, invite l’ensemble des opérateurs économiques et des particuliers des provinces susmentionnées à procéder dès à présent à leur adhésion sur le portail e-T@x. Cette inscription est aujourd’hui l’unique voie légale pour effectuer la déclaration de ses revenus et le paiement de ses différentes charges fiscales.

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