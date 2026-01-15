Buscador
samedi 31 janvier 2026
    Gabon : La Cour constitutionnelle fait sa rentrée solennelle 2026 ce jeudi

    Publié le 15 janvier 2026 à 06h43min MàJ : //
    Politique
    Gabon : La Cour constitutionnelle fait sa rentrée solennelle 2026 ce jeudi
    Gabon : La Cour constitutionnelle fait sa rentrée solennelle 2026 ce jeudi © 2026 D.R./Info241

    -
    Le Palais de la Constitution à Libreville accueille ce jeudi l’audience solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle, placée sous l’autorité de son président, Dieudonné Aba’a Owono. Cette cérémonie traditionnelle, qui se tient chaque troisième jeudi du mois de janvier, marque la reprise officielle des activités de la haute juridiction. L’événement sera rehaussé par la présence du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que des membres du gouvernement, des parlementaires, du corps diplomatique et des hauts commis de l’État.

    Ce grand rendez-vous judiciaire sera l’occasion pour le président Dieudonné Aba’a Owono de faire le point sur la marche de l’institution. Dans son allocution, il devrait dresser le bilan des activités juridictionnelles de l’année écoulée et porter une appréciation sur le fonctionnement des pouvoirs publics. Il profitera également de cette tribune pour fixer le cap et définir les grandes orientations qui guideront l’action de la Cour constitutionnelle dans le cadre de la Ve République.

    Cette audience revêt un caractère particulier puisqu’elle intervient peu après l’installation du nouveau Collège des juges, dont les membres ont prêté serment le 29 décembre dernier. Ces nouveaux magistrats, qui entament ainsi véritablement leur mandat, se sont engagés à exercer leurs fonctions dans le strict respect des obligations de neutralité, d’impartialité et de réserve, promettant de se conduire en dignes gardiens de la Constitution.

