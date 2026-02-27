Gabon : Après le Budget, le petit frère du président Oligui Nguema propulsé ambassadeur en Inde !

La décision n’est pas passée inaperçue. Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi et présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, Aurélien Mintsa Mi-Nguema a été fait ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon près la République de l’Inde. Magistrat de l’ordre financier, ancien éphémère directeur général du Budget et des Finances publiques (DGBFIP), il est aussi le petit frère de l’actuel président. Une promotion qui relance aussitôt les débats sur la méritocratie et la concentration du pouvoir au sommet de l’État.

Formé à l’École nationale de la magistrature du Gabon, passé par la Cour des comptes où il a occupé des fonctions de contrôle, Aurélien Mintsa Mi-Nguema affiche un parcours administratif solide sur le papier. Mais c’est surtout son passage à la tête du Budget qui a cristallisé critiques et controverses, dans un contexte de tensions sur les finances publiques et d’exigence accrue de transparence. Son départ vers la diplomatie apparaît, pour certains observateurs, comme une sortie par le haut. Pour d’autres, comme un redéploiement stratégique au sein du premier cercle du pouvoir.

Une diplomatie familiale qui interroge

À l’heure où le Gabon affiche sa volonté de moderniser sa gouvernance et de rompre avec certaines pratiques du passé, la nomination d’un proche parent du président à un poste aussi stratégique soulève des interrogations. L’Inde, puissance émergente de plus de 1,4 milliard d’habitants, partenaire clé en matière d’énergie, de technologies et de coopération Sud-Sud, représente un enjeu économique majeur. Confier cette ambassade à un membre de la famille présidentielle alimente les soupçons de népotisme dans une Ve République pourtant présentée comme celle de la rupture.

Une vue de l’ambassade gabonaise à New Delhi

Certes, les défenseurs de la décision mettent en avant la compétence technique du magistrat et sa connaissance des rouages financiers de l’État. Ils soulignent qu’un profil maîtrisant les enjeux budgétaires pourrait être un atout pour négocier investissements et partenariats structurants avec New Delhi. Mais l’argument peine à éteindre le malaise d’une opinion publique déjà sensible aux nominations perçues comme familiales ou partisanes. La question n’est pas seulement celle des compétences, mais celle du symbole envoyé.

Un pari diplomatique à double tranchant

À New Delhi, Aurélien Mintsa Mi-Nguema aura pour mission de consolider les relations bilatérales, d’attirer des investissements et d’explorer de nouveaux axes de coopération économique. L’Inde est un acteur incontournable dans les secteurs pharmaceutique, numérique, énergétique et industriel. Le Gabon, en quête de diversification économique, a besoin de partenaires solides et d’une diplomatie offensive.

Reste que cette nomination place le nouvel ambassadeur sous une pression politique accrue. Chaque succès sera attribué à la pertinence du choix présidentiel. Chaque faux pas, en revanche, alimentera le procès en favoritisme. En envoyant son frère représenter le pays dans l’une des capitales stratégiques du Sud global, le président Oligui Nguema joue une carte audacieuse. Une décision qui, au-delà des enjeux diplomatiques, interroge sur la frontière entre confiance personnelle et exigence républicaine.