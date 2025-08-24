Gabon : Africa United Airlines vole au secours d’un bébé chimpanzé orphelin de Tchibanga à Franceville

Un bébé chimpanzé orphelin de deux mois, découvert affaibli près de Tchibanga (Nyanga), a été transporté ce samedi par Africa United Airlines vers Franceville (Haut-Ogooué). Recueilli et soigné par l’opérateur touristique Antonio Anoro, avec l’autorisation de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), l’animal a pu être remis en de bonnes mains après plusieurs jours de convalescence.

À son arrivée, le primate a été confié à la Fondation Lékédi, structure de référence dans la conservation de la biodiversité. Il y a été accueilli par le Dr Morane Bahere, cheffe vétérinaire, et par le directeur, Éric Willaume. L’objectif : lui offrir un suivi adapté et maximiser ses chances de survie et, à terme, de réintégration dans un milieu protégé.

Un vol chargé de sens

Pour Africa United Airlines, ce transfert dépasse le cadre d’un simple acheminement. La compagnie explique que « voyager autrement », c’est aussi s’engager pour la préservation du patrimoine naturel gabonais et inscrire chaque envol dans une démarche responsable, où l’homme et la nature avancent ensemble.

La pesée de l’animal avant son départ

Le chimpanzé commun (Pan troglodytes), espèce emblématique d’Afrique centrale, est classé « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Au Gabon, la population est estimée à environ 40 000 individus, mais elle a chuté de près de 50 % en vingt ans, signe d’une pression alarmante.

Les menaces persistantes

Braconnage, commerce de viande de brousse, exploitation illégale, urbanisation croissante et agriculture extensive fragilisent ces primates et laissent derrière eux de nombreux orphelins. Le petit chimpanzé de Tchibanga en est une illustration, victime collatérale d’une pression humaine de plus en plus forte sur les écosystèmes forestiers.

Une autre vue de l’animal

Face à ces menaces, le travail conjoint de l’ANPN et de structures comme la Fondation Lékédi s’avère essentiel. Il vise à protéger, réhabiliter et assurer un avenir aux espèces menacées, véritables gardiennes de l’équilibre écologique des forêts tropicales.

Africa United Airlines, plus qu’un transporteur

En participant à cette opération, Africa United Airlines montre qu’elle souhaite s’affirmer comme un acteur engagé, au-delà de sa mission de transporteur aérien. La compagnie entend devenir un partenaire du vivant, en soutenant les initiatives nationales et locales de protection de l’environnement.

L’arrivée à Franceville

Ce transfert symbolique pourrait ouvrir la voie à une implication accrue du secteur privé dans la protection de la biodiversité. Il illustre qu’au Gabon, développement économique et sauvegarde de la nature peuvent aller de pair, pour que le ciel gabonais demeure aussi un allié de la vie.