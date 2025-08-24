Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 24 août 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Transfert

    Gabon : Africa United Airlines vole au secours d’un bébé chimpanzé orphelin de Tchibanga à Franceville

    Publié le 24 août 2025 à 11h02min MàJ : il y a 8 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Economie
    Gabon : Africa United Airlines vole au secours d’un bébé chimpanzé orphelin de Tchibanga à Franceville
    Gabon : Africa United Airlines vole au secours d’un bébé chimpanzé orphelin de Tchibanga à Franceville © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-africa-united-airlines-vole-au-secours-d-un-bebe-chimpanze,10795
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10795

    Plus de sujets

    Un gabonais de 27 ans écroué après avoir ouvert au tonfa le crane d’un jeune qui injuriait ses proches

    Grand Libreville : de fortes perturbations dans la distribution d’eau après des avaries électriques

    SETRAG étend en 2025 son programme Beyond-Création d’emploi pour soutenir l’entrepreneuriat local

    Employabilité des jeunes gabonais : l’engagement de Kodas Intégrité par le programme Talents

    Gabon : Un énième déraillement de train minéralier perturbe le trafic ferroviaire à l’orée du 17-Août

    Un bébé chimpanzé orphelin de deux mois, découvert affaibli près de Tchibanga (Nyanga), a été transporté ce samedi par Africa United Airlines vers Franceville (Haut-Ogooué). Recueilli et soigné par l’opérateur touristique Antonio Anoro, avec l’autorisation de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), l’animal a pu être remis en de bonnes mains après plusieurs jours de convalescence.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    À son arrivée, le primate a été confié à la Fondation Lékédi, structure de référence dans la conservation de la biodiversité. Il y a été accueilli par le Dr Morane Bahere, cheffe vétérinaire, et par le directeur, Éric Willaume. L’objectif : lui offrir un suivi adapté et maximiser ses chances de survie et, à terme, de réintégration dans un milieu protégé.

    Un vol chargé de sens

    Pour Africa United Airlines, ce transfert dépasse le cadre d’un simple acheminement. La compagnie explique que « voyager autrement », c’est aussi s’engager pour la préservation du patrimoine naturel gabonais et inscrire chaque envol dans une démarche responsable, où l’homme et la nature avancent ensemble.

    La pesée de l’animal avant son départ

    Le chimpanzé commun (Pan troglodytes), espèce emblématique d’Afrique centrale, est classé « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Au Gabon, la population est estimée à environ 40 000 individus, mais elle a chuté de près de 50 % en vingt ans, signe d’une pression alarmante.

    Les menaces persistantes

    Braconnage, commerce de viande de brousse, exploitation illégale, urbanisation croissante et agriculture extensive fragilisent ces primates et laissent derrière eux de nombreux orphelins. Le petit chimpanzé de Tchibanga en est une illustration, victime collatérale d’une pression humaine de plus en plus forte sur les écosystèmes forestiers.

    Une autre vue de l’animal

    Face à ces menaces, le travail conjoint de l’ANPN et de structures comme la Fondation Lékédi s’avère essentiel. Il vise à protéger, réhabiliter et assurer un avenir aux espèces menacées, véritables gardiennes de l’équilibre écologique des forêts tropicales.

    Africa United Airlines, plus qu’un transporteur

    En participant à cette opération, Africa United Airlines montre qu’elle souhaite s’affirmer comme un acteur engagé, au-delà de sa mission de transporteur aérien. La compagnie entend devenir un partenaire du vivant, en soutenant les initiatives nationales et locales de protection de l’environnement.

    L’arrivée à Franceville

    Ce transfert symbolique pourrait ouvrir la voie à une implication accrue du secteur privé dans la protection de la biodiversité. Il illustre qu’au Gabon, développement économique et sauvegarde de la nature peuvent aller de pair, pour que le ciel gabonais demeure aussi un allié de la vie.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article