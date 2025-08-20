Buscador
Publicité
Libreville, le
mercredi 20 août 2025
    SETRAG étend en 2025 son programme Beyond-Création d’emploi pour soutenir l’entrepreneuriat local

    Publié le 20 août 2025 à 10h26min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 6 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Economie
    SETRAG étend en 2025 son programme Beyond-Création d’emploi pour soutenir l’entrepreneuriat local
    SETRAG étend en 2025 son programme Beyond-Création d’emploi pour soutenir l’entrepreneuriat local © 2025 D.R./Info241
    La Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) poursuit en 2025 la mise en œuvre de son programme « Beyond – Création d’emploi », initié en 2023. Ce projet phare de sa politique de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) vise à renforcer l’autonomisation des populations riveraines de la voie ferrée en favorisant la création et le soutien d’emplois à travers les Activités génératrices de revenus (AGR).

    Il s’inscrit dans la dynamique des politiques publiques gabonaises axées sur la diversification économique, la lutte contre la pauvreté et l’appui à l’entrepreneuriat local. « Nous nous engageons à appuyer les efforts du gouvernement en soutenant les dynamiques locales de création d’emplois et en renforçant les capacités des communautés », souligne un représentant de la SETRAG.

    Des résultats déjà visibles sur le terrain

    Depuis son lancement, le programme affiche un bilan encourageant : 128 bénéficiaires formés en 2023 et 118 en 2024 dans les localités de Ndjolé, Booué, Lopé, Lastourville et Franceville, pour un total de 132 emplois soutenus. En 2025, l’objectif est de toucher 80 nouveaux bénéficiaires.

    Bilan du programme Beyond-Création d’emploi :

    Année Localités concernées Nombre de bénéficiaires formés Emplois soutenus
    2023 Ndjolé, Booué, Lopé, Lastourville, Franceville 128 65
    2024 Ndjolé, Booué, Lopé, Lastourville, Franceville 118 67
    2025* Oyan, Ntoum, Ndjolé, Franceville Objectif : 80 En cours
    Total 246 132

    *Données prévisionnelles pour l’année 2025

    Déjà, 22 personnes ont été formées à Ntoum, tandis que la prochaine session est prévue fin août à Oyan. « Cette formation nous a donné les moyens de développer nos projets et de mieux vivre de nos activités  », témoigne une bénéficiaire de Franceville.

    Un programme structuré en trois étapes clés

    Le dispositif repose sur trois phases essentielles :
    -  la formation à l’entrepreneuriat et à la gestion des AGR,
    -  le financement des projets jugés viables,
    -  et l’ accompagnement post-financement , garantissant la durabilité des activités.

    Il cible en priorité les associations et coopératives locales dont les projets sont en sommeil ou en phase de développement, dans les zones directement impactées par l’exploitation ferroviaire.

    Des partenaires techniques pour assurer la pérennité

    Pour maximiser l’efficacité du programme, SETRAG a noué un partenariat avec Continuum Leadership, structure spécialisée dans la formation entrepreneuriale et l’encadrement des AGR. Ce partenaire assure non seulement la formation mais également le suivi opérationnel des projets dans le cadre d’un contrat couvrant la période 2025-2026.

    Remise de prix à un bénéficiaire

    Les nouvelles localités ciblées cette année sont Oyan et Ntoum, tandis que Ndjolé et Franceville poursuivront leur intégration dans le dispositif. Une phase de recensement des candidats précède systématiquement les sessions, afin de retenir les projets à fort potentiel de développement.

    Un accompagnement durable

    Au-delà de la formation, le programme inclut un accompagnement progressif vers le financement, en partenariat avec des institutions de microfinance. Les cohortes de 2023 et 2024 bénéficient d’un suivi prioritaire pour assurer la consolidation de leurs initiatives. Cette phase vise à renforcer la gestion des AGR et la viabilité économique des projets sur le long terme.

    Photo de famille

    Le programme « Beyond-Création d’emploi » illustre la volonté de SETRAG de contribuer activement au développement inclusif du Gabon, en soutenant les communautés rurales et périurbaines situées le long du réseau ferroviaire. « Ce programme est un exemple concret de l’appui du secteur privé aux politiques publiques en faveur de l’inclusion socio-économique des populations  », a commenté une autorité locale lors d’une rencontre avec les bénéficiaires.

    SETRAG, un acteur clé du développement des territoires

    Avec ce projet, SETRAG confirme son rôle de partenaire stratégique de l’État dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. En investissant dans la formation, l’autonomie économique et la création d’opportunités, l’entreprise ferroviaire contribue non seulement à l’amélioration des conditions de vie des communautés riveraines, mais également à l’essor économique des territoires traversés par le Transgabonais.

    @info241.com
