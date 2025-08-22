Gabon : Un jeune voleur de 19 ans jeté en prison après un énième forfait de trop

Et un délinquant de moins dans les rues de la capitale économique gabonaise ! La justice a mis hors d’état de nuire, cette semaine, un compatriote de 19 ans qui empêchait de paisibles citoyens de dormir sur leurs deux oreilles. Bryan Koumba, alias Daouda Saoul, a été écroué ce mercredi à la prison centrale de Port-Gentil, communément appelée « Château ». Il lui est reproché d’avoir volé, avec son complice, plusieurs effets et des sommes d’argent dans un commerce. Des faits qu’il a reconnus.

La multiplication des délits dans la capitale économique du Gabon ne cesse d’inquiéter les paisibles citoyens, qui chaque jour dorment en mode crocodile de peur d’être victimes des brigands qui sèment le doute et répandent la peur. Pas un seul jour ne passe sans qu’on ne parle de vol, braquage et même assassinat. Des méfaits justifiés par certains par la précarité galopante et le taux de chômage élevé.

Une traque policière fructueuse

Des actions malsaines qui n’inquiètent surtout pas les éléments de la Police judiciaire qui, depuis des mois, mènent des traques contre les indélicats. Bryan Koumba alias Daouda Saoul est un jeune Gabonais de 19 ans qui a été pris par l’antenne provinciale de la Police judiciaire de la capitale économique, le vendredi 15 août à 6 h du matin. Il est poursuivi pour un vol au niveau du quartier dit Transfo près du motel, dans le 3ᵉ arrondissement de la ville du sable.

Le suspect après son arrestation

« Je suis ici pour un vol. J’étais avec mon ami Lary ce jour-là. C’était un vendredi, il m’a dit : le boutiquier est parti à la mosquée, allons voir comment on peut faire pour rentrer à l’intérieur. En réussissant, nous sommes rentrés et nous avons pris 30 000 FCFA, les cigarettes, les bonbons et les biscuits. C’était au Transfo à l’entrée du motel », explique-t-il.

Un plafond éventré

Pour ce premier acte, en revenant de sa prière, sieur Dialo Mamadou, la victime, fait un constat malheureux : son plafond était complètement ouvert par des petits voyous. Selon son analyse faite sur les lieux, les bandits seraient passés entre les briques et les tôles pour accéder directement au comptoir afin d’y avoir la main sur la caisse et les autres articles.

« La porte était fermée, je ne sais pas comment Lary a fait pour rentrer. Il est passé par le mur je crois et moi, il m’a ouvert la fenêtre. Avec l’argent, on a payé le linge, les chaussures, la nourriture etc. », avoue le jeune Bryan Koumba alias Daouda Saoul. Pour ce qui est de ce premier vol, les malfaiteurs ont emporté une somme de 250 000 FCFA, des téléphones portables destinés au transfert de crédit d’appel, des cartouches de cigarettes et plusieurs chargeurs baladeurs.

Un mode opératoire répété

« Le vendredi 8 août, ils avaient procédé de la même manière et c’est ce qui m’a fait croire que c’était les mêmes qui avaient volé la première fois. La deuxième fois, ils ont pris 150 000 FCFA, deux cartouches de cigarettes et mon téléphone Samsung A3 », précise la victime Dialo Mamadou.

« Je ne pensais pas que c’était l’enfant-là. Parce que la nuit, quand je mange, je ne consomme pas ma nourriture sans d’abord lui donner à manger », ajoute-t-il. Pour l’heure, le jeune Bryan Koumba alias Daouda Saoul croupit dans les locaux de la prison centrale de Port-Gentil, où il a bénéficié d’un mandat de dépôt datant du mercredi 20 août.