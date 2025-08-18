Employabilité des jeunes gabonais : l’engagement de Kodas Intégrité par le programme Talents

Favoriser l’emploi des jeunes gabonais par le mérite et les compétences, l’engagement de Kodas Intégrité demeure constant à travers son programme « Talents ». Ce programme vise à former des jeunes ingénieurs gabonais en immersion au cœur des opérations, dans le but d’obtenir des certifications internationales.

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire d’accession du Gabon à la souveraineté internationale, l’entreprise Kodas Intégrité, spécialisée dans l’entretien des équipements industriels en favorisant leur intégrité sans les détériorer, a organisé le 17 août dernier un dîner pour ses employés, au quartier Cité Akosso dans le 4ᵉ arrondissement de Port-Gentil. Un repas qui visait à renforcer les liens d’amitié, de fraternité, de cohésion sociale et d’esprit d’équipe.

Une ambition affirmée : combler le déficit en expertise

Au cours de cet événement, le fondateur de cette société nationale a réaffirmé son engagement à participer pleinement à la promotion de l’emploi des jeunes gabonais grâce à son vaste programme « Talents ». Celui-ci vise à pallier le manque de compétences locales en matière d’intégrité des actifs, tel que souligné dans la note technique réf. 001/DG/CMC/12/2024 du 16 décembre 2024, adressée au ministre du Pétrole et du Gaz. Kodas Intégrité Gabon, entreprise autochtone employant plus de 115 ingénieurs et techniciens gabonais, a lancé il y a quelques années le programme « Talents ».

Photo de famille

« La politique de transformation locale des ressources, portée par le Gouvernement de la 5ᵉ République, s’inscrit dans une stratégie visant à accélérer l’industrialisation, créer de la valeur, générer des emplois pour les jeunes et améliorer concrètement le quotidien des Gabonais. Aujourd’hui, peu de Gabonais sont certifiés dans les métiers d’inspection API, de corrosion ou de contrôles non destructifs avancés », a indiqué le PDG de la société, Chaldy Nguimbi.

Des jeunes formés et déjà insérés

Pour changer cela, les responsables de cette structure ont initié il y a trois ans un programme pilote de formation de jeunes Gabonais de niveau Bac. Après plusieurs années de formation, ces jeunes sont aujourd’hui pour la plupart certifiés et engagés en contrat à durée indéterminée (CDI). Aussi, en début d’année, cette structure locale a renforcé son engagement en matière d’emploi des jeunes avec le programme « Talents ».

Le promoteur de l’initiative

Dix jeunes ingénieurs gabonais, avec un niveau Bac+5, ont été formés et bénéficient d’une immersion sur les différents sites de Kodas Intégrité pour devenir des ingénieurs intégrité certifiés à l’international. Au terme de leur immersion professionnelle, tous ont été embauchés. « C’est pourquoi nous avons sollicité l’appui du ministère du Pétrole. Nous avons bon espoir d’être accompagnés dans cette voie vers une souveraineté technique et industrielle », espère le fondateur, Chadly Gray Nguimbi.

Une ouverture internationale et des résultats concrets

Ce programme vise à former des jeunes ingénieurs gabonais en immersion au cœur des opérations, dans le but d’obtenir des certifications internationales en France, aux États-Unis, à Dubaï et en Afrique du Sud. Ces certifications, reconnues à l’échelle mondiale, garantissent une expertise de haut niveau.

Grâce à cette initiative, Kodas Intégrité parvient à certifier en moyenne au moins six ingénieurs gabonais par an, qui sont pour la plupart systématiquement intégrés dans les équipes à l’issue du processus. « J’ai eu un Bac F2 en 2021 avant d’intégrer Kodas Intégrité. J’ai découvert le programme par un contact personnel et aujourd’hui cela fait deux ans de formation. C’est un programme qui demande beaucoup d’efforts et de travail, mais je suis très content et fier du suivi de la direction », explique Ken Celsus Biwagou.

Des témoignages de réussite

« Aujourd’hui, je suis fier de dire que je suis certifié ISO 997-12 en méthodes de contrôle non destructif, qui consiste à vérifier l’intégrité d’un équipement sans le détériorer. À mes successeurs du programme, il suffit d’être dévoués et déterminés. Chaque jour, pour moi, était une bataille. C’était difficile au départ mais avec le temps, on a su s’adapter », se souvient Josué Hounkevi.

Engagée en faveur du développement durable, cette société gabonaise, qui n’emploie que des citoyens gabonais, investit également dans l’autonomisation des jeunes issus de milieux défavorisés. Ses actions incluent des formations pratiques, des certifications et des programmes de mentorat, afin de bâtir un écosystème propice à l’émergence et à l’épanouissement des talents locaux, contribuant activement à la croissance socio-économique du pays.

Une vision au-delà de l’industrie

« La formation en elle-même est très enrichissante et stricte. Mes activités concernent l’inspection, dont le contrôle non destructif, et cela fait cinq mois que je suis en formation », explique Marc Anthony Mandji Jocktane. Pour cette entreprise, l’intégrité va bien au-delà du cadre industriel car elle guide l’engagement envers les communautés, en créant des opportunités concrètes pour un avenir meilleur.

« Avant de venir dans le projet de Kodas, je suis d’abord détenteur d’un Bac obtenu en 2018. Je suis parti au Maroc où j’ai fait six ans d’études, et c’est en juin dernier que j’ai été diplômé ingénieur mécanique. C’est un ami qui a posté le lien dans le groupe. J’ai cliqué, rempli le formulaire et j’ai été sélectionné pour cette belle aventure », raconte Nick Jocelin Ndong Mokoko.