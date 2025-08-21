Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 23 août 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Surprise du chef

    Législatives 2025 : L’UDB et le PDG feront finalement copain-copain dans certaines localités

    Publié le 21 août 2025 à 14h51min MàJ : 21 août 2025 à 19h59min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    Législatives 2025 : L’UDB et le PDG feront finalement copain-copain dans certaines localités
    Législatives 2025 : L’UDB et le PDG feront finalement copain-copain dans certaines localités © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/legislatives-2025-l-udb-et-le-pdg-font-finalement-copain-copain,10785
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10785

    Plus de sujets

    Cafouillage des candidatures : Jean Remy Yama réclame la tête du ministre gabonais de l’Intérieur

    Elections 2025 : Le PNTP à nouveau frappé par des rejets massifs de ses candidats par la CNOCER

    Locales et législatives 2025 : Confus, Immongault donne 72h de contentieux aux candidats recalés !

    Législatives 2025 : la diaspora gabonaise en ordre de bataille avec 23 candidats pour 2 sièges

    Législatives 2025 au Gabon : Panorama des forces en présence après la validation des candidatures

    À l’approche des législatives, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) et le Parti démocratique gabonais (PDG) affichent une entente qui tranche avec l’image d’une compétition électorale sans merci. Derrière les discours officiels hostiles, les deux partis s’entendent sur pas moins de 4 alliances de circonstance dans des circonscriptions stratégiques, avec un objectif clair : sauver la peau politique de certains ministres en poste. En échange, l’UDB soutiendra le PDG dans deux autres localités avec un ticket inverse.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Deux ministres à sauver

    Dans le département de la Sébé-Brikolo (Haut-Ogooué), au premier siège, l’UDB a monté un ticket commun avec le PDG, associant Brigitte Onkanowa, actuelle ministre de la Défense, et Germain Loubangoye Onkamouo. L’arrangement vise à garantir la victoire de la ministre, tout en assurant qu’en cas de maintien au gouvernement, c’est le suppléant issu du PDG qui occupera le siège à l’Assemblée.

    La ministre de la Défense et militante UDB sauvée par cette alliance

    Même scénario à Lambaréné, dans le 2e arrondissement, où l’alliance UDB/PDG met en avant Séraphin Akure Davain et Brigitte Koumba, épouse Moutaab. Ici, il s’agit de sécuriser le fauteuil parlementaire du ministre de la Justice. Là encore, si le ministre conserve son portefeuille, le siège reviendra au PDG.

    Opportunisme politique

    En clair, ces « doubles tickets » ressemblent moins à une union programmatique qu’à une transaction politique. L’UDB protège ses ministres, le PDG récupère des sièges sans livrer de véritable bataille, et chacun y trouve son compte. Une bonne affaire pour l’ancien parti au pouvoir, qui accepte de s’effacer pour mieux profiter des arrangements.

    Même chose pour le ministre de la Justice dont le parti a fusionné avec l’UDB

    En échange de ce soutien, l’UDB va supplier le PDG dans deux sièges. C’est le cas pour le pour le 2e siège de l’Ogooué et des Lacs dans le Moyen-Ogooué, le ticket PDG/UDB réunit l’ancienne ministre Nicole Jeannine Lydie Roboty Mbou, et Ngoua Hogrel Albert, garantissant là encore une répartition opportuniste des sièges. mais aussi au 3e siège de la commune de Franceville où le tandem PDG/UDB Mavie Laro Abouna Alouba et Jeanne Mbouma Mbouma.

    Tu me donnes, je te donne

    Mais cette stratégie gagnant-gagnant électoral risque de laisser un goût amer. Elle donne l’image d’une démocratie confisquée, où les électeurs sont invités à valider des combinaisons de coulisses plutôt qu’à choisir des représentants porteurs de projets clairs. Le message est brutal : il ne s’agit pas d’alternance, mais de partage des privilèges.

    À terme, la question reste entière : cette alliance opportuniste renforcera-t-elle réellement la crédibilité de l’UDB et du PDG, ou bien ne fera-t-elle qu’alimenter la défiance d’un électorat de plus en plus sensible aux signes de compromission ?

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article