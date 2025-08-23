Un gabonais de 26 ans dérobe 4,3 millions, lance sa petite boîte avant d’être rattrapé par la police

Qui a dit que les jeunes gabonais n’avaient pas envie d’entreprendre ? Sauf que pour cela, il faut obtenir les fonds honnêtement. Brice Ngoma Paka, âgé de 26 ans, qui croyait bien faire en réinvestissant le magot dérobé chez sa victime, l’aura appris à ses dépens. Il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil ce mercredi 20 août. Il est poursuivi pour le vol d’une somme de 4,3 millions de FCFA dans un quartier résidentiel de la capitale économique gabonaise, à Odimba, dans le 1er arrondissement.

Les faits se sont déroulés dans un quartier résidentiel de la capitale économique gabonaise. Brice Ngoma Paka quitte matinalement son lit pour cheminer dans les rues de ville afin de se changer les idées. Arrivé au quartier huppé d’Odimba, il décide soudainement de s’introduire frauduleusement dans une concession avec une ambition malsaine. Y étant, il tombe malheureusement sur les grilles protectrices de la terrasse avant de la maison de plaisance.

Escalade et tentative de vol

« Je me suis levé comme chaque jour et j’ai commencé à sillonner partout. En arrivant à la villa, j’ai escaladé ; sur place, les grilles m’ont fait obstacle. En allant au niveau de la fenêtre, j’ai aperçu une sacoche », relate-t-il. Ne s’arrêtant pas là, il décide de prendre le balai qui était à portée de main avant de tenter de décrocher la sacoche. Le pactole en main, Brice Ngoma Paka prend la poudre d’escampette sans jamais laisser de traces derrière lui, pense-t-il.

Une vue du butin retrouvé sur le malfrat

« Une fois que j’ai pris l’argent, je suis ressorti de la concession, j’ai également cassé la caméra et j’ai fui avec l’argent », explique Brice Ngoma Paka. Ayant réussi son coup, il décide d’investir dans des activités génératrices de revenus, en effectuant des dépenses importantes en matériel d’entretien d’espace vert et bien d’autres pour une facture de plus de 2 800 000 FCFA.

Détails sur l’utilisation de la somme

« Le montant était de 4 300 000 FCFA. Avec ça, j’ai acheté une débroussailleuse, j’ai passé mon permis et j’ai acheté une télévision, etc. Et vu que ma mère n’a pas construit, j’ai pris une maison dans laquelle j’ai effectué des travaux. La PJ m’a attrapé, il restait 1 500 000 FCFA », dit-il.

Le jeune voleur dans les locaux de la police

Après son interpellation, Brice Ngoma Paka a dit ne pas sous-estimer son acte dans cette affaire. Regrettant énormément son geste qu’il qualifie de dégoûtant, il a reconnu devant notre correspondant à Port-Gentil que la somme volée n’était pas à lui mais qu’il l’avait prise pour subvenir aux charges laissées par sa défunte mère.

Motifs et circonstances personnelles

« Je ne fais pas ça constamment. Si je l’ai fait, c’est parce que je passais des moments très difficiles. Et lorsque j’ai eu le montant que j’ai pris, je ne pensais plus jamais recommencer, car maman, avant de mourir, m’a laissé avec mes petits frères et petites sœurs », se désole-t-il profondément.

Le mercredi 20 août, en début d’après-midi, il a été conduit à la prison centrale du Château après avoir reçu son mandat de dépôt. « Je regrette énormément et je demande pardon au plaignant, à ma famille et à la Justice. À ma sortie de prison, je ne referai plus ça », promet-il.

Cadre légal et sanctions prévues

En l’interrogeant, il a avoué ce qui lui était reproché concernant son implication dans le vol d’une somme d’argent de plus de 4 millions FCFA. En revanche, l’article 292 est clair et limpide : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Sous réserve de l’application des dispositions sur les circonstances aggravantes prévues aux articles 296 et suivants, tout auteur de vol est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende d’un montant de 1 000 000 FCFA au plus.