Rwanda : Kigali accepte d’accueillir 250 migrants expulsés des États-Unis

Le gouvernement rwandais a annoncé ce mardi avoir conclu un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu’à 250 migrants. L’initiative, révélée par la porte-parole Yolande Makolo, s’inscrit dans la politique de déportation vers des pays tiers menée par l’administration Trump. Kigali a précisé qu’il se réserve le droit d’approuver chaque profil proposé pour la réinstallation.

Ce nouvel accord intervient après l’échec d’un projet similaire avec le Royaume-Uni, abandonné à la suite d’un changement de gouvernement à Londres. Les migrants accueillis bénéficieront d’un accompagnement comprenant hébergement, soins de santé et formations professionnelles, a assuré le gouvernement rwandais.

Si le Rwanda se présente comme un pays stable et disposé à accueillir des exilés, les organisations de défense des droits humains restent critiques. Elles pointent du doigt les atteintes aux libertés publiques à Kigali et les risques encourus par certains migrants expulsés vers des États où leur sécurité n’est pas garantie.