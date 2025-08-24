Digitalisation : Le PDG passe au numérique pour moderniser sa gestion financière

Le Parti démocratique gabonais (PDG) veut miser sur la digitalisation pour parfaire sa gestion financière. Ce samedi 23 août, l’ancien parti au pouvoir a organisé un séminaire de formation consacré à la digitalisation de la gestion de sa trésorerie. Cette initiative, portée par le président du parti, Blaise Louembet, illustre une volonté affirmée de moderniser et de rendre plus efficaces ses pratiques internes.

Réunis à Libreville, les trésoriers nationaux et provinciaux ainsi que les commissaires aux comptes ont bénéficié de sessions de formation axées sur la maîtrise d’outils numériques modernes. L’objectif : renforcer leurs compétences et les préparer à une gestion financière plus rigoureuse.

Odoo, un outil au service de la transparence

Le logiciel de gestion intégré Odoo a été présenté comme le futur outil de référence du parti. Grâce à lui, le PDG veut assurer une meilleure traçabilité des fonds, fluidifier ses opérations et fiabiliser l’ensemble de ses transactions financières.

Les objectifs de ce séminaire :

Objectif Description Modernisation Introduction du progiciel Odoo pour digitaliser la gestion de la trésorerie. Transparence Assurer traçabilité et fiabilité des opérations financières. Discipline financière Instaurer une tolérance zéro face au gaspillage. Orthodoxie comptable Permettre aux trésoriers de rendre compte à tout moment de l’utilisation des fonds. Renforcement des capacités Former trésoriers nationaux, provinciaux et commissaires aux comptes. Responsabilité durable Inscrire la gouvernance financière dans une logique de rigueur et d’efficacité.

À l’ouverture du séminaire, la Secrétaire générale, Angélique Ngoma, a réaffirmé l’engagement du parti : « Ce séminaire illustre la priorité que nous accordons à la modernisation de notre gestion interne. Il s’inscrit dans une dynamique de discipline financière et de tolérance zéro face au gaspillage ».

Une vision stratégique de long terme

Au-delà de l’innovation technique, cette démarche traduit une vision stratégique : doter le parti d’une gouvernance financière saine et responsable. L’ambition affichée est de consolider la confiance des militants en garantissant transparence et redevabilité.

Une vue des travaux

Le Trésorier national du PDG, Hermann Kamonomono, a souligné la portée de cette réforme : « Il s’agit de conduire le Parti vers une orthodoxie financière exemplaire, en instaurant une gestion rigoureuse et transparente. On veut être capables de rendre compte à tout moment de la gestion faite des contributions des militants ».

Un parti tourné vers la rigueur et la transparence

Avec ce séminaire, le PDG entend s’éloigner des pratiques opaques pour inscrire son action dans une logique d’efficacité durable. La digitalisation apparaît ainsi comme un levier essentiel de rigueur organisationnelle et de discipline financière.

En s’appropriant les standards modernes de gestion, le PDG envoie un signal fort : celui d’un parti soucieux de s’adapter aux exigences de son temps. Cette réforme marque un tournant dans sa gouvernance interne et pourrait servir de modèle à d’autres formations politiques.