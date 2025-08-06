Décès à 53 ans de Jorge Costa, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon

L’ancien sélectionneur des Panthères du Gabon, Jorge Costa, est décédé ce mardi 5 août à l’âge de 53 ans, des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. L’ancien international portugais a été victime d’un malaise au centre d’entraînement du FC Porto, club dont il était directeur du football professionnel. Il n’a pas survécu malgré une prise en charge médicale rapide.

Jorge Costa avait dirigé l’équipe nationale gabonaise entre 2012 et 2014, après avoir pris la succession de Gernot Rohr au lendemain de la CAN 2012. Son passage à la tête des Panthères avait été marqué par un renouvellement de l’effectif, sans toutefois aboutir à une qualification pour la Coupe du monde 2014. Figure emblématique du FC Porto, il avait notamment remporté la Ligue des champions en 2004 sous les ordres de José Mourinho.

Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde du football. Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a salué la mémoire d’un homme « exemplaire », tandis que plusieurs clubs portugais, dont le Benfica Lisbonne, ont rendu hommage à « une figure incontournable du sport national ».