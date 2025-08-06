Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 7 août 2025
  • 804
    23°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Décès à 53 ans de Jorge Costa, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon

    Publié le 6 août 2025 à 07h41min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/deces-a-53-ans-de-jorge-costa-ancien-selectionneur-des-pantheres,2507
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Le Gabon à l’exposition universelle d’Osaka : vitrine internationale d’un engagement vert

    Transfert : L’attaquant gabonais Aubameyang signe son grand retour à Marseille jusqu’en 2027

    En exil médical à l’étranger, Ali Bongo défie Blaise Louembé et revendique être à la tête du PDG !

    Suspension des bourses vers l’Occident : Une fausse bonne idée qui risque de coûter cher au Gabon

    La BEAC encadre désormais les Caisses de dépôts et consignations des pays de la zone Cemac

    International
    Décès à 53 ans de Jorge Costa, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon
    Décès à 53 ans de Jorge Costa, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’ancien sélectionneur des Panthères du Gabon, Jorge Costa, est décédé ce mardi 5 août à l’âge de 53 ans, des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. L’ancien international portugais a été victime d’un malaise au centre d’entraînement du FC Porto, club dont il était directeur du football professionnel. Il n’a pas survécu malgré une prise en charge médicale rapide.

    Jorge Costa avait dirigé l’équipe nationale gabonaise entre 2012 et 2014, après avoir pris la succession de Gernot Rohr au lendemain de la CAN 2012. Son passage à la tête des Panthères avait été marqué par un renouvellement de l’effectif, sans toutefois aboutir à une qualification pour la Coupe du monde 2014. Figure emblématique du FC Porto, il avait notamment remporté la Ligue des champions en 2004 sous les ordres de José Mourinho.

    Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde du football. Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a salué la mémoire d’un homme « exemplaire  », tandis que plusieurs clubs portugais, dont le Benfica Lisbonne, ont rendu hommage à « une figure incontournable du sport national  ».

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève