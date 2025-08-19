Orientation en 6e au Gabon : la publication des résultats reportée de 72h pour raisons techniques

À moins de deux semaines de la rentrée scolaire 2025-2026 au Gabon, les élèves admis au Certificat d’études primaires (CEP) vont devoir patienter encore quelques jours avant de connaître leur affectation en classe de 6e. Prévue initialement ce lundi 18 août, la publication des résultats d’orientation a été reportée au jeudi 21 août, a annoncé le Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (SOSUP) dans un communiqué officiel daté de ce même lundi mais rendu public ce mardi.

Le SOSUP explique que ce délai supplémentaire s’impose « pour des raisons techniques », sans donner davantage de précisions. La plateforme numérique eformation.net, par laquelle les familles doivent consulter les résultats, est au centre de cette opération. Les perturbations constatées n’ont pas permis une mise en ligne conforme aux attentes.

Une procédure numérique maintenue

Le communiqué précise que l’accès aux résultats se fera exclusivement en ligne, via le lien eformation.net. Les parents et les candidats devront renseigner deux informations obligatoires : le numéro du candidat au CEP ainsi que sa date de naissance. L’objectif est de garantir la fiabilité et la confidentialité des affectations.

Le communiqué du SOSUP de ce lundi

Pour répondre aux inquiétudes des familles, le SOSUP rappelle également que toute demande d’informations complémentaires pourra être adressée à ses services, situés au 5ᵉ étage de l’immeuble Satcon, à Montagne Sainte, à Libreville. Deux numéros de téléphone ainsi qu’une adresse mail sont mis à disposition pour assister les usagers dans leurs démarches.

Une attente cruciale pour 50 035 admis

Deux mois après la proclamation des résultats du CEP, le 18 juin dernier, ce sont 50 035 candidats déclarés admis qui attendent leur orientation. Pour beaucoup d’élèves de 5e année, cette étape marque leur entrée officielle dans le secondaire. Bien que tous les admis ne soient pas concernés — certains ayant composé en candidats libres —, l’annonce des affectations reste une étape déterminante de la préparation de la rentrée, fixée au 1er septembre prochain.

En dépit de ce contretemps de 72 heures, le SOSUP se veut rassurant et promet une publication effective des résultats le jeudi 21 août. Mais pour les familles, l’attente est d’autant plus lourde que cette orientation conditionne non seulement la prochaine étape scolaire, mais également l’organisation matérielle de la rentrée (fournitures, uniformes, inscription dans les établissements).