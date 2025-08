L’Union africaine va reprendre la main sur les initiatives de paix dans l’est de la RDC

Réunis ce vendredi, plusieurs chefs d’État africains ont acté un changement de cap majeur dans la gestion du conflit qui secoue l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Désormais, toutes les démarches diplomatiques seront centralisées sous la coordination de l’Union africaine (UA), mettant fin à la coexistence d’initiatives parallèles jusque-là portées séparément par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et l’UA elle-même.

Cette décision a été prise au cours d’une réunion entre les présidents William Ruto (Kenya), Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe), des représentants de l’Union africaine et des délégués d’autres pays du continent. L’objectif affiché est clair : fusionner les différents mécanismes de médiation pour éviter la dispersion des efforts et renforcer l’efficacité des négociations. Les processus de Nairobi et de Luanda, bien qu’actifs, n’ont pas permis jusqu’à présent d’endiguer la violence, ni d’enrayer la crise humanitaire qui sévit dans l’est du pays.

Le président Ruto a qualifié cette nouvelle approche de « tournant ». En plus de proposer une réponse intégrée à une crise aux multiples facettes – marquée par la présence de groupes armés, des déplacements massifs de population et des tensions régionales exacerbées, notamment entre Kinshasa et Kigali – cette initiative pourrait aussi renforcer la crédibilité de l’Afrique dans la résolution de ses propres conflits. Reste à surmonter des défis de taille : coordonner les acteurs militaires sur le terrain, impliquer toutes les parties prenantes et concilier les intérêts parfois divergents des États voisins.