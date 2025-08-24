Couacs des candidatures : Oligui Nguema fustige et rappelle à l’ordre son ministre de l’Intérieur

Une fois n’est pas coutume. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est monté au créneau ce samedi 23 août au soir pour dénoncer à son tour les irrégularités constatées dans la confection et la publication des candidatures aux législatives et locales prévues en septembre. Dans un long message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a exprimé sa colère et exigé que ces dysfonctionnements soient corrigés sans délai, afin de préserver la crédibilité du processus électoral des premiers scrutins de la Ve République.

"Depuis quelques heures, des informations troublantes me parviennent concernant des irrégularités dans la composition des listes de candidatures pour les prochaines élections législatives et locales. (…) Je le dis avec fermeté : ces incongruités, si tant est qu’elles sont avérées, sont inacceptables », a écrit hier soir le président, qui a dénoncé des pratiques portant « atteinte à l’équité du processus électoral » et sapant « les fondements mêmes de notre démocratie ».

Une gifle à peine voilée au ministre de l’Intérieur

Si Oligui Nguema n’a pas cité de noms, son message est largement perçu comme un désaveu à peine dissimulé à l’égard de son ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault par ailleurs président de la commission électorale. Ce dernier est accusé par plusieurs formations politiques d’être à la manœuvre dans ce cafouillage, malgré les appels répétés à plus de transparence. Pour de nombreux observateurs, le président a ainsi adressé un signal d’impatience à son propre gouvernement.

Le coup de gueule présidentiel

Le chef de l’État a réagi après une série d’articles de presse, dont ceux du média Info241, qui ont documenté les incohérences dans la publication des candidatures. Listes incomplètes, absences inexpliquées, corrections tardives dans L’Union … les révélations ont accentué la pression sur l’Intérieur et alimenté la défiance des partis d’opposition, au premier rang desquels le PNTP.

Un rappel aux principes républicains

« La transparence, la rigueur et le respect des règles républicaines ne sont pas négociables », a martelé Oligui Nguema. Il a exhorté les autorités compétentes à « assumer pleinement leur responsabilité, avec diligence et impartialité », afin de garantir la régularité et la crédibilité des scrutins. Le président place ainsi la barre très haut pour ces premières élections de la Ve République.

Pour renforcer son message, le président a rappelé le bon déroulement de l’élection présidentielle du 12 avril dernier, qu’il avait remportée avec près de 95 % des suffrages. Ce scrutin avait été salué tant au Gabon qu’à l’étranger pour sa conduite jugée exemplaire. Oligui Nguema veut que les législatives et locales se déroulent dans le même climat d’intégrité et de paix.

Observateurs et transparence renforcée

Le président a insisté sur le rôle crucial des observateurs nationaux et internationaux, qu’il a salué pour leur engagement. Il a également confirmé que « le dépouillement des urnes se fera bureau par bureau en présence des médias » et annoncé l’organisation d’« une nuit électorale » pour renforcer la transparence. Autant de garanties censées restaurer la confiance des citoyens.

En frappant du poing sur la table, Brice Clotaire Oligui Nguema entend éviter que les ratés administratifs ne compromettent la stabilité du pays et l’élan de la Ve République. « Défendons notre démocratie avec force, clarté et responsabilité », a-t-il conclu, appelant à corriger rapidement les erreurs pour que les élections de septembre ne soient pas entachées par la suspicion.