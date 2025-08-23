Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 23 août 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Attentes

    Le Gabon va-t-il se qualifier pour la prochaine Coupe du monde de football ?

    Publié le 23 août 2025 à 08h24min MàJ : il y a 11 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Omar Sylla
    Sports
    Le Gabon va-t-il se qualifier pour la prochaine Coupe du monde de football ?
    Le Gabon va-t-il se qualifier pour la prochaine Coupe du monde de football ? © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/le-gabon-va-t-il-se-qualifier-pour-la-prochaine-coupe-du-monde,10790
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10790

    Plus de sujets

    Montée en National Foot 2 : Littoral FC s’offre une remontada et termine champion !

    La fête du jeu : tout ce que vous devez savoir sur FIBA AfroBasket 2025

    Coupes africaines : Mangasport et FC 105 déjà fixés sur leurs adversaires continentaux

    La Fegafoot suspend « Lumière » pour des soupçons d’abus sexuels sur mineurs

    Fégahand : Réélection sans gloire de Sylvain Florient Pangou Mbembo pour un second mandat

    En ce début de mois de septembre, l’équipe nationale entre dans un moment décisif pour décrocher une qualification historique pour la prochaine coupe du monde. Alors que les joueurs de Thierry Mouyouma arrivent en pleine confiance, c’est tout une nation qui va retenir son souffle devant les prochains matchs de la sélection.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le Gabon rêve d’une première participation à la Coupe du Monde, et les éliminatoires de 2026 pourraient enfin offrir cette opportunité tant attendue. Sous la direction de Thierry Mouyouma, la sélection gabonaise affiche une dynamique positive, avec cinq victoires en six matchs, dont une précieuse victoire face au Kenya (2-1) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Actuellement leader du Groupe F, les Panthères du Gabon ont pris les devants face la Côte d’Ivoire, leur principal rival dans cette course à la qualification.

    Le gouvernement gabonais et la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) restent déterminés à soutenir l’équipe. La ministre des Sports, Armande Longo-Moulengui, a réaffirmé l’objectif de qualification, soulignant l’importance du football comme vecteur d’unité nationale. Les joueurs, quant à eux, semblent plus motivés que jamais, avec une équipe soudée et un seul objectif : écrire l’histoire du football gabonais.

    Les atouts et les défis d’une équipe en pleine ascension

    Le Gabon peut compter sur des talents confirmés comme Pierre-Emerick Aubameyang, l’un des meilleurs buteurs de sa génération, qui a déjà marqué son empreinte dans ces éliminatoires. Son expérience et son leadership seront cruciaux dans les matchs décisifs à venir, notamment face à la Côte d’Ivoire, qui reste le favori du groupe.

    En dehors du terrain, la Fédération gabonaise de football envisage de redistribuer une partie des primes de qualification pour soutenir d’autres disciplines sportives, une initiative qui pourrait renforcer l’écosystème sportif national. Cette approche solidaire montre une volonté de développer le football gabonais dans son ensemble, au-delà des performances de l’équipe nationale.

    Cependant, les prochains matchs seront déterminants. Le choc contre la Côte d’Ivoire, prévu le 9 septembre, pourrait sceller le sort du Gabon dans cette campagne qualificative. Une victoire à Franceville serait un signal fort, mais l’équipe devra également confirmer sa supériorité face à des adversaires plus modestes, comme les Seychelles, pour maintenir sa position de leader.

    Le Gabon a toutes les cartes en main pour réaliser son rêve de Mondial. Entre talents individuels, cohésion d’équipe et soutien institutionnel, les Panthères du Gabon sont plus proches que jamais de l’histoire. Reste à savoir si elles sauront surmonter les défis logistiques et sportifs qui se dressent encore sur leur chemin.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article