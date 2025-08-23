Le Gabon va-t-il se qualifier pour la prochaine Coupe du monde de football ?

En ce début de mois de septembre, l’équipe nationale entre dans un moment décisif pour décrocher une qualification historique pour la prochaine coupe du monde. Alors que les joueurs de Thierry Mouyouma arrivent en pleine confiance, c’est tout une nation qui va retenir son souffle devant les prochains matchs de la sélection.

Le Gabon rêve d’une première participation à la Coupe du Monde, et les éliminatoires de 2026 pourraient enfin offrir cette opportunité tant attendue. Sous la direction de Thierry Mouyouma, la sélection gabonaise affiche une dynamique positive, avec cinq victoires en six matchs, dont une précieuse victoire face au Kenya (2-1) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Actuellement leader du Groupe F, les Panthères du Gabon ont pris les devants face la Côte d’Ivoire, leur principal rival dans cette course à la qualification.

Le gouvernement gabonais et la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) restent déterminés à soutenir l’équipe. La ministre des Sports, Armande Longo-Moulengui, a réaffirmé l’objectif de qualification, soulignant l’importance du football comme vecteur d’unité nationale. Les joueurs, quant à eux, semblent plus motivés que jamais, avec une équipe soudée et un seul objectif : écrire l’histoire du football gabonais.

Les atouts et les défis d’une équipe en pleine ascension

Le Gabon peut compter sur des talents confirmés comme Pierre-Emerick Aubameyang, l’un des meilleurs buteurs de sa génération, qui a déjà marqué son empreinte dans ces éliminatoires. Son expérience et son leadership seront cruciaux dans les matchs décisifs à venir, notamment face à la Côte d’Ivoire, qui reste le favori du groupe.

En dehors du terrain, la Fédération gabonaise de football envisage de redistribuer une partie des primes de qualification pour soutenir d’autres disciplines sportives, une initiative qui pourrait renforcer l’écosystème sportif national. Cette approche solidaire montre une volonté de développer le football gabonais dans son ensemble, au-delà des performances de l’équipe nationale.

Cependant, les prochains matchs seront déterminants. Le choc contre la Côte d’Ivoire, prévu le 9 septembre, pourrait sceller le sort du Gabon dans cette campagne qualificative. Une victoire à Franceville serait un signal fort, mais l’équipe devra également confirmer sa supériorité face à des adversaires plus modestes, comme les Seychelles, pour maintenir sa position de leader.

Le Gabon a toutes les cartes en main pour réaliser son rêve de Mondial. Entre talents individuels, cohésion d’équipe et soutien institutionnel, les Panthères du Gabon sont plus proches que jamais de l’histoire. Reste à savoir si elles sauront surmonter les défis logistiques et sportifs qui se dressent encore sur leur chemin.