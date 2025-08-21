Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 23 août 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Incidents

    Grand Libreville : de fortes perturbations dans la distribution d’eau après des avaries électriques

    Publié le 21 août 2025 à 14h38min MàJ : 21 août 2025 à 16h40min - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Société
    Grand Libreville : de fortes perturbations dans la distribution d’eau après des avaries électriques
    Grand Libreville : de fortes perturbations dans la distribution d’eau après des avaries électriques © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/grand-libreville-de-fortes-perturbations-dans-la-distribution-d,10786
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10786

    Plus de sujets

    Université Omar Bongo : Nouvelles formations et inscription dématérialisée pour la rentrée 2026

    Un gabonais de 26 ans dérobe 4,3 millions, lance sa petite boîte avant d’être rattrapé par la police

    Gabon : Un jeune voleur de 19 ans jeté en prison après un énième forfait de trop

    Libreville : 3 enfants morts empoisonnés, le père aurait avoué le crime sans livrer de mobile

    SETRAG étend en 2025 son programme Beyond-Création d’emploi pour soutenir l’entrepreneuriat local

    Depuis ce mardi, plusieurs quartiers du Grand Libreville connaissent d’importantes difficultés d’approvisionnement en eau potable. Selon un communiqué transmis ce jeudi à la rédaction d’Info241 par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), ces perturbations font suite à des incidents électriques majeurs survenus le 20 août 2025, qui ont gravement endommagé plusieurs équipements essentiels des stations de pompage du PK 8 et d’Angondjé Bâche.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Ces équipements, indispensables au bon fonctionnement du réseau urbain, ont nécessité l’intervention rapide des équipes techniques de la SEEG. Celles-ci procèdent actuellement à un diagnostic approfondi pour évaluer l’étendue des dégâts et engager, dans les plus brefs délais, les réparations ou remplacements nécessaires.

    Le communiqué de l’entreprise publique

    En conséquence, la distribution d’eau potable est fortement perturbée dans plusieurs quartiers de la zone nord de Libreville et ses environs, notamment Avorbam, Amissa, 4ème Cité, Cap Caravane, Carrefour de la Paix, Cité Entraco, ainsi que les secteurs Nyali et Beauséjour. Les habitants de ces zones sont invités à faire preuve de patience le temps de la remise en service complète du réseau.

    La SEEG présente ses excuses aux populations affectées et assure que toutes les dispositions ont été prises pour un rétablissement rapide de l’alimentation en eau. Un numéro de contact ainsi que les réseaux sociaux de l’entreprise sont à disposition pour toute information complémentaire ou pour suivre l’évolution des travaux.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article