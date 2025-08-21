Grand Libreville : de fortes perturbations dans la distribution d’eau après des avaries électriques

Depuis ce mardi, plusieurs quartiers du Grand Libreville connaissent d’importantes difficultés d’approvisionnement en eau potable. Selon un communiqué transmis ce jeudi à la rédaction d’Info241 par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), ces perturbations font suite à des incidents électriques majeurs survenus le 20 août 2025, qui ont gravement endommagé plusieurs équipements essentiels des stations de pompage du PK 8 et d’Angondjé Bâche.

Ces équipements, indispensables au bon fonctionnement du réseau urbain, ont nécessité l’intervention rapide des équipes techniques de la SEEG. Celles-ci procèdent actuellement à un diagnostic approfondi pour évaluer l’étendue des dégâts et engager, dans les plus brefs délais, les réparations ou remplacements nécessaires.

Le communiqué de l’entreprise publique

En conséquence, la distribution d’eau potable est fortement perturbée dans plusieurs quartiers de la zone nord de Libreville et ses environs, notamment Avorbam, Amissa, 4ème Cité, Cap Caravane, Carrefour de la Paix, Cité Entraco, ainsi que les secteurs Nyali et Beauséjour. Les habitants de ces zones sont invités à faire preuve de patience le temps de la remise en service complète du réseau.

La SEEG présente ses excuses aux populations affectées et assure que toutes les dispositions ont été prises pour un rétablissement rapide de l’alimentation en eau. Un numéro de contact ainsi que les réseaux sociaux de l’entreprise sont à disposition pour toute information complémentaire ou pour suivre l’évolution des travaux.