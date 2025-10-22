Gabon : 675 projets sous surveillance numérique, la révolution du suivi public est en marche

Le Gabon entre dans une ère nouvelle de planification et de transparence dans la gestion publique. Ce lundi 20 octobre à Libreville, le ministère de la Planification et de la Prospective a procédé à la restitution officielle du Rapport national de la cartographie des projets de développement. Cet outil inédit vise à renforcer la transparence, la cohérence et la performance de la politique d’investissement public. La cérémonie s’est tenue en présence de la ministre Louise Pierrette Mvono, du commissaire général au Plan Vulgain Andzembe Tsiegori, ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale.

Selon la ministre de la Planification, cette initiative incarne la volonté du gouvernement de rationaliser l’action publique. « Le Gabon entre dans une nouvelle ère de planification stratégique. Cette cartographie nationale est un outil essentiel pour garantir la cohérence, la transparence et la performance de notre politique d’investissement public », a déclaré Louise Pierrette Mvono, précisant que le gouvernement pourra désormais « mieux planifier, mieux suivre et mieux rendre compte de chaque franc investi ».

Un instrument au service d’une gouvernance transparente

Fruit de plusieurs mois de travail technique, la cartographie recense 675 projets de développement exécutés ou en cours à travers les neuf provinces du pays. Chaque projet est désormais géolocalisé et intégré dans une base de données nationale interactive. L’objectif : permettre aux décideurs et citoyens d’accéder à une information claire, fiable et actualisée sur les investissements publics.

Photo de famille

Le commissaire général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori, a souligné l’importance de cet outil dans la réforme de la gouvernance. « Ce système place la donnée au cœur de la décision publique. Grâce à la digitalisation et à la géolocalisation, le gouvernement dispose désormais d’une vision claire et actualisée des investissements dans toutes les provinces », a-t-il affirmé, qualifiant cette démarche de « pas décisif vers une gouvernance des résultats ».

Une initiative structurante appuyée par la Banque mondiale

Ce projet a bénéficié du soutien de la Banque mondiale, dans le cadre du programme HISWACA (Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre). Il vise à doter le Gabon d’un outil national de pilotage, de suivi et d’évaluation des investissements publics, en cohérence avec le Plan national de croissance et de développement (PNCD).

La ministre au cours de son allocution

La Banque mondiale a salué le leadership du gouvernement gabonais et la rigueur méthodologique appliquée à cette première expérience nationale. Pour l’institution financière, cette cartographie constitue un exemple à suivre dans la région Afrique centrale. En liant les statistiques, la planification et la transparence budgétaire, le Gabon s’aligne sur les standards internationaux en matière de gouvernance publique.

Une méthodologie rigoureuse et participative

Le directeur du Suivi-Évaluation des Projets de Développement (DSE), Rostano Mombo Nziengui, a présenté la méthodologie ayant permis la collecte, l’analyse et l’intégration des données issues des ministères sectoriels. Les équipes du Commissariat général au Plan (CGP) ont compilé les informations dans le Système intégré de gestion des investissements publics (SIGIP).

Cette base de données, digitalisée et géolocalisée, permettra un suivi régulier de chaque chantier, du financement à la livraison. « Cette cartographie marque un tournant dans la gouvernance publique. Elle traduit la volonté du gouvernement d’assurer un suivi rigoureux, transparent et coordonné des investissements sur l’ensemble du territoire national », a insisté Rostano Mombo Nziengui, mettant en avant la coordination interministérielle comme clé de la réussite.

Un système national de suivi-évaluation modernisé

Au cœur de cette réforme, le Système national de suivi-évaluation repose sur une plateforme interactive développée sous Power BI. Celle-ci permet de visualiser en temps réel l’état d’avancement des projets publics. Grâce à cet outil, les décideurs peuvent désormais détecter les retards, ajuster les priorités et orienter les ressources vers les zones les plus stratégiques.

Cette plateforme marque la mise en œuvre concrète du principe de redevabilité publique, prôné par les instances gouvernementales. Elle facilitera la communication des résultats aux citoyens et garantira un meilleur contrôle de l’action publique.

Un levier pour une gestion budgétaire rigoureuse

Avec un budget d’investissement de plus de 3 000 milliards de FCFA pour la période 2025-2026, le Gabon entre dans un nouveau cycle économique . Le SIGIP permettra de mieux contrôler l’exécution financière et technique des projets. Cet outil s’inscrit dans la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguéma, qui prône la rigueur budgétaire et la transparence comme fondement de la nouvelle gouvernance publique.Les experts estiment que cet instrument contribuera à réduire les gaspillages, à accélérer les décaissements et à renforcer la crédibilité du pays auprès des partenaires internationaux.

Les données recueillies montrent une répartition équilibrée des investissements entre les provinces. Les projets concernent des domaines clés tels que les infrastructures, la santé, l’éducation, les transports et l’énergie. Cette cartographie permet au gouvernement d’identifier les zones à fort potentiel et celles nécessitant des actions correctives prioritaires. Les autorités locales bénéficieront désormais d’un outil de pilotage territorial capable de faciliter la coordination entre les ministères et les collectivités.

Des projets emblématiques sur tout le territoire

Les 675 projets répertoriés couvrent l’ensemble du pays. Parmi eux :

la construction d’une tour administrative à Bitam (Woleu-Ntem) ;

(Woleu-Ntem) ; la réhabilitation de l’aéroport de Mayumba (Nyanga) ;

(Nyanga) ; les travaux de la route Ntoum–Cocobeach , longue de 83 km ;

, longue de 83 km ; la construction d’un complexe scolaire à Bendjé ;

; et un complexe éducatif à Meyan, dans la commune de Ntoum.

Ces infrastructures traduisent la volonté du gouvernement d’investir dans des projets à fort impact social et économique, au bénéfice des populations.

L’un des objectifs majeurs de cette cartographie est d’améliorer la redevabilité et la transparence dans la gestion des fonds publics. Grâce au SIGIP, les citoyens, les parlementaires et les partenaires au développement pourront suivre, en temps réel, la mise en œuvre des projets. Cela contribuera à renforcer la confiance entre l’État et la population. Le système offre également la possibilité de publier périodiquement des rapports d’exécution physique et financière, accessibles à tous.

La donnée, moteur de la décision publique

Le recours à la donnée comme outil de gouvernance représente une rupture majeure dans la gestion publique gabonaise. Chaque projet est désormais accompagné d’un identifiant unique, d’une fiche technique, d’un calendrier et d’un niveau d’avancement chiffré. Les informations sont actualisées régulièrement par les administrations concernées. Cette innovation place le Gabon dans une dynamique de gouvernance fondée sur la preuve, conformément aux standards internationaux en matière de planification stratégique.

Les partenaires techniques présents à la cérémonie ont salué le caractère novateur de l’approche gabonaise. En reliant les outils statistiques, numériques et administratifs, le pays devient un référent régional en matière de suivi des politiques publiques. La Banque mondiale a d’ailleurs annoncé vouloir accompagner la deuxième phase du projet, axée sur l’intégration des indicateurs de performance socio-économique. Cette reconnaissance internationale témoigne du potentiel du Gabon à devenir un pôle d’excellence en matière de planification et de modernisation de la gestion publique.

Vers une administration orientée résultats

La cartographie nationale des projets de développement marque un tournant historique dans la gouvernance gabonaise. Elle permettra d’instaurer une culture de la performance, d’assurer une meilleure allocation des ressources et de renforcer la confiance des citoyens. Comme l’a souligné la ministre Louise Pierrette Mvono, « c’est une révolution silencieuse au service de l’efficacité et de la redevabilité ». Le Gabon entre ainsi dans une phase décisive de sa modernisation institutionnelle, où la planification stratégique devient le moteur d’un développement durable et équitable.