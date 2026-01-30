Buscador
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
    CAN handball 2026 : Le Gabon remporte le derby face au Cameroun et s’offre la Coupe du Président !

    Publié le 30 janvier 2026 à 20h34min MàJ : 30 janvier 2026 à 20h46min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Sports
    CAN handball 2026 : Le Gabon remporte le derby face au Cameroun et s’offre la Coupe du Président ! © 2026 D.R./Info241
    Fin de parcours en apothéose pour les Panthères du Gabon à Kigali. Ce vendredi après-midi, la sélection nationale de handball a sauvé son honneur de la plus belle des manières en remportant la finale de la Coupe du président de la Confédération Africaine de handball (CAHB). Au terme d’un derby d’Afrique centrale âprement disputé, les Gabonais sont venus à bout du Cameroun (29-27).

    -
    Ils voulaient rentrer à Libreville avec un trophée, c’est désormais chose faite. Après une compétition en dents de scie, l’équipe nationale gabonaise a su se remobiliser pour finir sur la plus haute marche du tableau de consolation.

    Les champions gabonais posant avec leur trophée

    Cette finale avait des allures de revanche et de prestige régional face au voisin camerounais. Dans un match tendu où chaque possession comptait, les Panthères ont fait preuve de solidité mentale et d’efficacité pour dompter les Lions Indomptables. Le score final, serré (29-27), témoigne de l’intensité de ce duel fratricide qui a finalement tourné à l’avantage du Gabon.

    C’est une performance historique pour la sélection qui, selon l’Agence Gabonaise de Presse, décroche ce titre honorifique pour la première fois. Ce sacre vient confirmer la montée en puissance des Gabonais lors de cette seconde phase du tournoi. Après avoir éliminé le pays hôte, le Rwanda, en demi-finale sur le score de 32-28, les hommes de la sélection ont enchaîné une deuxième victoire de rang pour boucler leur séjour rwandais.

    Un instantané de la petite finale face au Cameroun

    Au bilan général de cette 27e Coupe d’Afrique des nations 2026, le Gabon termine donc à la 9ème place. Si les ambitions initiales visaient sans doute le haut du tableau principal, cette Coupe du Président permet d’atténuer la déception et de poser des bases morales solides pour l’avenir du handball gabonais.

    @info241.com
    -
