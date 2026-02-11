Port-Gentil : Un véhicule finit écrabouillé après plusieurs tonneaux sans faire de victimes mortelles

Un grave accident de la circulation s’est produit aux dernières heures de ce mardi 10 février, à la hauteur du quartier communément appelé Les Sans Manguiers, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, impliquant deux véhicules légers, dont l’un a violemment fait plusieurs tonneaux après la collision. Le choc, d’une rare violence, s’est produit aux environs de 17h30 et a provoqué une vive frayeur parmi les riverains et les usagers de la route, témoins d’une scène spectaculaire marquée par des dégâts matériels considérables.

« Moi, j’étais assis du côté de la Bulle ; le choc m’a fait sauter de la chaise sur laquelle j’étais. En allant regarder, le véhicule gris finissait sa course à quelques centimètres des canalisations routières. En allant rapidement, le chauffeur du SUV n’a miraculeusement pas de bobos, mais souffrait de vertiges, au point qu’on a dû arrêter un taxi pour l’emmener à l’hôpital », relate à Info241 le témoin Vincent Souza. Contre toute attente, et fait suffisamment rare pour être souligné, aucun des deux chauffeurs n’a été blessé.

Bilan humain rassurant malgré de lourds dégâts

Les conducteurs, pris en charge sur place, s’en sortent indemnes, un véritable miracle au regard de l’état des véhicules et de la violence de l’impact. Cet heureux dénouement n’enlève cependant rien à la gravité de l’accident, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Cependant, sur le véhicule de marque Carina E, qui roulait dans le sens La Bulle-Les Sans Manguiers, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais des dégâts matériels importants sont enregistrés. La collision était si violente que les pare-brises se sont effrités comme de petits bouts de pain le long de la route.

Une vue des lieux

« L’autre a voulu faire un dépassement vers la gauche alors même qu’il roulait très bien à droite. Voici maintenant ce que nous cause un dépassement routier », fustige Flore Mboumba. « Celui qui était dans le 4×4 se mariera ce vendredi à la coutume et samedi 14 février à l’état civil. Vraiment, Dieu a épargné ses enfants de certaines situations quand il décide. Imaginons le remords moral que la future mariée allait avoir si le pire s’était produit ? C’est mon voisin et je pense, selon moi, qu’il devrait rester à la maison jusqu’à nouvel ordre », interpelle Ernest Mbourou.

Sécurité routière : un axe à haut risque

Cet énième incident remet sur la table la question cruciale de la sécurité routière, notamment le respect des limitations de vitesse et la prudence au volant. De nombreux axes urbains et périurbains de la capitale économique restent dépourvus de dispositifs de régulation efficaces, favorisant les excès de vitesse et les comportements à risque. Cet accident, qui n’est pas à négliger, n’est pas le premier du genre. Sur cet axe Les Sans Manguiers-Hôpital régional de N’tchengué, plusieurs personnes ont dû laisser la vie à la suite de l’excès de vitesse ou de la conduite en état d’ivresse.

Le véhicule accidenté

Face à cette situation préoccupante, la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation et d’installer des dos d’âne sur ce tronçon routier, qui n’en a jamais eu, s’impose avec urgence. Ces aménagements, souvent réclamés par les populations, constituent un moyen concret et efficace de ralentir la circulation et de prévenir des drames. Car si, cette fois-ci, la chance a été au rendez-vous, rien ne garantit qu’elle le sera encore demain. En définitive, les deux conducteurs se portent bien ; leur pronostic vital n’est pas engagé.