Libreville : 16 sacs de déchets retirés d’une mangrove en 4 heures sur la voie de contournement

Les mangroves situées le long de la voie de contournement de la capitale gabonaise, notamment sur l’axe jouxtant le projet du futur parc, se trouvent dans un état de dégradation jugé alarmant. Le constat a été dressé lors de la Journée « Mangrove sans déchets », organisée le samedi 17 janvier par l’association La Liane, en présence d’institutions publiques, d’ONG environnementales et d’acteurs scientifiques.

Photo de famille de l’opération

De 9 heures à 13 heures, quatorze bénévoles, appuyés notamment par la mairie de Libreville, la Direction générale des écosystèmes aquatiques (DGEA), la Direction générale de l’environnement et de la protection de la nature (DGEPN), le CENAREST, ainsi que les ONG Green Vision et Clean-Africa, ont mené une action de sensibilisation, d’observation et de collecte de déchets. Bilan : 16 sacs de déchets, trois congélateurs hors d’usage et quatre portes retirés, ainsi que des plastiques, déchets sanitaires, ferrailles, textiles, gravats et déchets dangereux, illustrant des dépôts anarchiques aggravés par le ruissellement urbain et les marées.

Selon les observations de terrain, la déforestation partielle de la mangrove rend la zone plus accessible et accentue sa fréquentation sans dispositif de gestion des déchets, avec des impacts directs sur les palétuviers et la faune aquatique. Les autorités et chercheurs présents ont rappelé le rôle stratégique de ces écosystèmes, barrières naturelles contre l’érosion et réservoirs majeurs de carbone. « Préserver la mangrove, c’est protéger notre littoral, soutenir la pêche artisanale et renforcer la résilience climatique de nos communautés », a souligné Jean Fortuné Ntouna Kambangoye, directeur général adjoint de la DGEA, tandis que La Liane plaide pour une concertation rapide afin de restaurer et valoriser durablement la zone.