Flyover du PK12 : 4 mois après les déguerpissements des autorités, chaos et bouchons dictent leur loi !

Malgré la vaste opération de démolition menée en décembre 2025 pour libérer les emprises du futur flyover, les commerçants et occupants informels ont déjà réinvesti les abords du rond-point du PK12. Ce samedi 28 mars, la rédaction d’Info241 a pu constater sur le terrain que le désordre est bel et bien de retour, ramenant avec lui son lot d’embouteillages quotidiens. Face à cette situation d’enlisement, les populations s’interrogent légitimement sur l’avancée réelle de ce projet d’infrastructure censé désengorger la capitale.

Il y a tout juste quatre mois, à la veille du lancement des travaux préparatoires, les autorités avaient pourtant affiché une détermination sans faille. Le 9 décembre 2025, dès 7 heures du matin, les bulldozers et les équipes techniques du ministère des Travaux publics étaient entrés en action pour détruire les habitations et les étals concernés. Cette étape, présentée comme décisive pour la modernisation de cet axe stratégique de la Nationale 1, faisait suite au recensement minutieux des personnes affectées par le projet et à l’accompagnement social promis par l’État pour libérer la zone sans délai.

Un retour en force de l’anarchie urbaine

Mais aujourd’hui, la réalité du terrain raconte une tout autre histoire, balayant les promesses d’un chantier imminent. Les occupants informels sont revenus s’installer en masse aux abords immédiats du carrefour, narguant parfois même le poste de police mobile spécifiquement déployé pour sécuriser et sanctuariser les lieux. Tout se passe dorénavant comme si aucune opération de déguerpissement n’avait jamais eu lieu, donnant l’impression fâcheuse que le projet n’attendait que l’oubli pour s’enliser définitivement.

Une autre vue des lieux

« La nature a horreur du vide », a-t-on coutume de dire, et le PK12 en apporte une nouvelle preuve cinglante. Pour les milliers d’usagers qui empruntent ce tronçon chaque jour, ce retour précipité des marchands ambulants est un véritable supplice quotidien. L’obstruction systématique des trottoirs contraint les piétons à slalomer sur la chaussée, recréant un chaos ambiant insoutenable. Le résultat est immédiat et accablant : les automobilistes subissent de nouveau des embouteillages monstres, les files ininterrompues de véhicules s’étirant parfois sur plus de deux kilomètres entre le PK10 et le PK12.

Le mutisme des autorités face à l’exaspération populaire

Devant ce spectacle de désolation urbaine, le sentiment de lassitude grandit au sein de la population, tout comme les interrogations à l’égard des pouvoirs publics. Où en est concrètement le projet de flyover ? Comment expliquer qu’après une opération d’une telle envergure, mobilisant d’importants moyens logistiques, aucune mesure pérenne n’ait été prise pour empêcher la réoccupation illégale du site ? La résignation laisse peu à peu place à la colère chez des riverains qui se sentent abandonnés.

Les lieux ce samedi

Certains observateurs vont plus loin et questionnent l’absence flagrante de fermeté de l’État dans la gestion de l’espace public. Le ministre des Travaux publics, surnommé ironiquement par certains de ses détracteurs comme celui qui « bousille tout » , semble avoir perdu de son ardeur initiale dans le suivi rigoureux de ce dossier. L’élan affiché en fin d’année dernière s’est visiblement heurté à la dure réalité de la gestion post-déguerpissement, laissant un vide institutionnel béant.

Un projet structurant enlisé dans l’incertitude

Avant d’envisager la construction même de l’infrastructure tant espérée, la phase d’évacuation et de sécurisation du domaine public se devait d’être une étape maîtrisée et définitive. Au lieu de cela, elle révèle aujourd’hui de profondes défaillances en matière de contrôle, couplées à une communication pour le moins lacunaire de la part de la tutelle. Cette incapacité à maintenir l’ordre sur un site stratégique renforce la perception d’un projet qui tarde, stagne, ou patine purement et simplement dans l’impréparation.

En attendant une clarification officielle pour sortir ce projet structurant des limbes de l’incertitude, le carrefour du PK12 continue de souffrir de son mal chronique. Plus qu’un simple nœud routier engorgé, il devient le triste symbole des contradictions persistantes entre les annonces gouvernementales tonitruantes et la cruelle réalité du terrain. Une situation qui exige des actes forts et rapides pour restaurer la crédibilité de l’action publique.