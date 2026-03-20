FIFA Series 2026 : Anicet Yala dévoile sa liste de 23 Panthères convoquées sans Aubameyang et Bouanga

Le sélectionneur intérimaire des Panthères du Gabon, Anicet Yala Ngoukou, a rendu publique, ce vendredi 20 mars, une liste de 23 joueurs convoqués pour défendre les couleurs nationales lors des FIFA Series. Ce tournoi amical international est prévu du 25 au 31 mars prochain à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Une sélection qui marque le début d’un nouveau cycle pour l’équipe nationale, en pleine phase de reconstruction.

Dans le cadre de cette fenêtre internationale inédite, la sélection gabonaise disputera deux rencontres amicales de préparation. Les Panthères affronteront dans un premier temps la sélection hôte de l’Ouzbékistan le 27 mars. Elles croiseront ensuite le fer avec Trinité-et-Tobago le 30 mars, au sein d’un mini-tournoi triangulaire qui comprend également l’équipe sud-américaine du Venezuela.

Des absences de marque et du sang neuf

La principale information qui ressort de cette convocation reste incontestablement l’absence de plusieurs figures majeures de l’attaque gabonaise. Les cadres offensifs Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga n’ont pas été retenus pour cette expédition asiatique. Sans oublier le milieu de terrain Mario Lemina, laissé sur le carreau par le technicien gabonais pour ces deux rencontres amicales.

Les 23 joueurs convoqués de Yala :

Gardien Défenseur Milieu Attaquant Loyce Mbaba Mick Kila Omfia Meshak Babanzila Éric Bocoum Junior Bekale Michel Mboula Samake Nzé Randy Essang Matouti Jérémy Oyono André Poko Shavy Babicka Oumar Bagnama Ruben Loufilou N’della Ben Kabinambele Alex Moucketou Guelor Kanga Farhel Owanga Ibrahim Ndong Yannis Mbemba Noha Lemina Johann Obiang Teddy Andami David Sambissa

Pour pallier ces absences et préparer l’avenir, le groupe convoqué présente un mélange audacieux de jeunes talents et de joueurs en quête de confirmation au plus haut niveau. L’appel de profils prometteurs tels que Meshak Babanzila, Farhel Owanga ou encore Ruben Loufilou N’della illustre clairement cette volonté du staff technique d’injecter du sang neuf dans l’effectif national.

Une transition à gérer avant la nomination d’un titulaire

En parallèle de ce rajeunissement, certains cadres historiques ont tout de même été maintenus pour encadrer cette nouvelle génération sur le terrain et dans le vestiaire. Des joueurs expérimentés tels qu’André Poko, Ibrahim Ndong, Johann Obiang ou encore Shavy Babicka figurent en bonne place sur la liste officielle et serviront de véritables repères dans ce contexte de reconstruction.

Cette sélection intervient dans un contexte sportif particulier pour le football gabonais, marqué par une instabilité au niveau du banc de touche. Nommé à titre purement provisoire, Anicet Yala Ngoukou a pour mission de diriger l’équipe durant cette trêve, en attendant la désignation imminente d’un sélectionneur permanent. Au-delà des résultats bruts, le staff technique entend profiter de ces oppositions pour tester de nouvelles combinaisons et identifier les profils capables de s’imposer durablement au sein de la tanière avant de passer le relais.