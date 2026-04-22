Suspension électorale à la Fégafoot : Quelles sont les conclusions de la mission de la FIFA à Libreville ?

Le passage de 3 jours de la délégation conjointe de la FIFA et de la CAF à Libreville marque un tournant décisif dans l’imbroglio électoral de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot). Dépêchée depuis samedi dernier pour évaluer l’interruption inattendue du scrutin initialement prévu le samedi 18 avril, l’équipe conduite par Célestin Yanindji a posé un diagnostic clair. Loin d’envenimer la situation, cette mission a surtout permis de dissiper le spectre d’une lourde sanction internationale contre le pays, requalifiant les tensions actuelles en un simple réajustement administratif.

La première incidence majeure de cette visite est donc la validation de la légitimité des instances locales et de la démarche gouvernementale. En confirmant que le processus électoral s’était déroulé « conformément au code électoral de la CAF », l’émissaire international a désavoué les thèses d’une ingérence politique illégale. La FIFA reconnaît ainsi la souveraineté du gouvernement à exiger la mise en conformité de ses associations sportives, écartant de facto toute menace de suspension de la Fégafoot des compétitions continentales ou mondiales.

Un intérim prolongé et le statu quo pour les candidats recalés

Sur le plan institutionnel, cette mission consacre le maintien provisoire de l’équipe sortante. Pour éviter un vide juridique délétère, les instances internationales et le ministère de la Jeunesse et des Sports se sont accordés sur une gestion transitoire. Le comité exécutif actuel est ainsi maintenu aux affaires courantes jusqu’à la reprise des opérations de vote. Une reprise qui reste désormais totalement suspendue à la délivrance de l’agrément ministériel, dont le dossier a été déposé par la fédération depuis le 3 mars.

Le film de cette visite

Concernant le point névralgique de cette crise, à savoir le collectif des candidats invalidés, la mission a choisi la rigueur en maintenant le statu quo. En s’appuyant sur les textes adoptés en juin 2025, la FIFA a légitimé le rejet de ces candidatures, douchant les espoirs d’une réintégration immédiate exigée par les frondeurs. Si Célestin Yanindji a timidement évoqué la possibilité de revoir la question « le moment venu », la force des statuts prévaut pour l’instant, laissant ces acteurs sur la touche de la course à la présidence.

Un électrochoc pour la gouvernance sportive nationale

Au-delà des arcanes du football, les conclusions de cette mission de conciliation constituent un véritable électrochoc pour l’ensemble du paysage sportif. En validant publiquement l’exigence de mise en conformité voulue par le ministre Paul Ulrich Kessany, la FIFA envoie un signal très fort à toutes les autres disciplines. Les différentes fédérations sont désormais averties : la régularisation de leur statut juridique et administratif n’est plus une simple formalité, mais un préalable non négociable pour opérer.

La balle est désormais dans le camp de la tutelle. Les incidences de cette mission diplomatique placent le gouvernement face à ses responsabilités concernant la délivrance de ce fameux sésame administratif. Le dénouement rapide de cette crise dépendra de la célérité avec laquelle les autorités valideront le dossier de la Fégafoot. En attendant, le football local retient son souffle, espérant que cette trêve institutionnelle débouche sur la relance d’un scrutin devenu crucial pour l’avenir de la discipline.