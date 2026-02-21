Eliminatoires CAN U17 : Le Gabon dos au mur ce samedi face à la RDC après son naufrage inaugural

Ce samedi 21 février après-midi sous les coups de 13h00, l’équipe nationale U17 du Gabon joue sa survie dans le tournoi de l’UNIFFAC. Sur la pelouse mythique du stade Tata Raphaël de Kinshasa (RD Congo), les jeunes Panthéreaux défieront la République démocratique du Congo, pays hôte de la compétition. L’enjeu est colossal : il s’agit d’effacer le lourd revers (1-5) subi mercredi dernier face au Cameroun et de relancer la machine dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.

Les stigmates de cette première rencontre face aux Lionceaux Indomptables sont en effet encore très présents. Malgré une entame volontaire et une ouverture du score gabonaise précoce, l’équipe a fini par sombrer, étalant des lacunes préoccupantes. Désorganisée et souvent dépassée dans les transitions rapides, la sélection s’est montrée incapable d’imposer son rythme sur la durée face à un adversaire nettement plus structuré et constant dans l’effort.

Une préparation tronquée aux lourdes conséquences

Pourtant, le tableau n’est pas totalement noir et le potentiel est indéniable. Si le score final s’avère extrêmement sévère, il ne reflète pas fidèlement la physionomie de la première demi-heure de jeu. Durant ces minutes équilibrées, la sélection nationale a su rivaliser avec brio, démontrant que le talent brut est bien réel dans les rangs gabonais. Les jeunes joueurs se sont battus avec un courage et une détermination qui méritent amplement d’être salués.

Un instantané de la défaite de ce mercredi

Malheureusement, la débauche d’énergie a rapidement eu raison des bonnes intentions initiales. La fatigue a fini par peser lourd sur les organismes, favorisant les erreurs de placement et ouvrant des espaces béants exploités avec un froid réalisme par le tenant du titre camerounais. Cette baisse de régime spectaculaire pointe directement du doigt les conditions de préparation : appelés en urgence à peine deux semaines avant le coup d’envoi du tournoi, sans véritable rassemblement préalable ni compétition locale structurée, les joueurs ont dû composer avec les moyens du bord.

Le sursaut d’orgueil attendu face aux Léopards

La principale leçon à tirer de cette déroute kinoise est claire : le vivier existe, mais il nécessite impérativement un encadrement optimal et professionnel. « Le football des jeunes est impitoyable. Il révèle les écarts sans filtre, expose les failles et ne pardonne aucune approximation à ce niveau de la compétition », résument parfaitement les observateurs présents dans la capitale congolaise. Pour espérer franchir un cap, ces jeunes talents ont besoin d’un accompagnement tactique, physique et organisationnel à la hauteur de leurs ambitions.

Le calendrier de la suite de la compétition

Plus qu’un simple accident de parcours, ce 5-1 doit servir d’électrochoc aux instances dirigeantes et ouvrir la voie à une réflexion profonde sur la formation au Gabon. Mais dans l’immédiat, l’urgence est dictée par le calendrier. Face à la RDC cet après-midi, les Panthéreaux devront puiser dans leurs ultimes ressources mentales et faire appel à leur fierté nationale pour éviter une élimination précoce, et prouver qu’ils ont bel et bien leur place dans le gotha du football d’Afrique centrale.

Le commando de Jean Joseph Ngoma pour l’exploit

Pour mener à bien cette mission délicate, le sélectionneur Jean Joseph Ngoma s’appuie sur un groupe de 21 joueurs, déterminés à laver l’affront. Dans les buts, la responsabilité de rassurer l’équipe incombe à Dany Pindogo, Laurent Nzegone ou Levy Noah Mengome. La ligne défensive, qui devra impérativement se montrer bien plus hermétique, est composée d’Ephraim Ghanga, Bruno Andjoua, Prunel Mounoutchy, Norchel Mandaga, Emmanuel N’dogou et Daniel Bonheur Babadounga.

Les joueurs convoqués

Au milieu de terrain, l’équilibre et la relance reposeront sur les épaules de Noguy Nlemadielemane, Harmony Ondo Obame et Andry Bibang. Cette triplette aura la lourde tâche de dicter le tempo et de combler les espaces laissés vacants lors du premier match.

Enfin, le secteur offensif, particulièrement étoffé, devra concrétiser les occasions gabonaises pour espérer l’emporter. Il est animé par Fidel Siete, Benis Balakidra, Hondry Mve Akam, Destiné Koubuass, Ghislain Ndong, Elysée Peindi, Basile Ondo, Eloi Stanley Ndong et Ezékiel Ossima. Tous sont appelés à puiser dans leurs ultimes ressources pour maintenir en vie le rêve d’une qualification continentale.