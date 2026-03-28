Asphyxiés par 4 mois d’arriérés de salaires, les agents de l’hôpital Schweitzer sur le pied de guerre

Le climat social se détériore dangereusement au sein des structures sanitaires de l’arrière-pays. Ce vendredi 27 mars, les agents de la Fondation hôpital Albert Schweitzer (FHAS), établissement médical de référence de la province du Moyen-Ogooué, ont officiellement déposé un préavis de grève de dix jours sur la table de leur direction générale. Ce mouvement d’humeur, indique l’AGP, fait suite à l’accumulation alarmante de plusieurs mois de salaires impayés, plongeant le personnel soignant et administratif dans une précarité financière devenue absolument insoutenable au quotidien.

La colère grondait déjà vivement dans les couloirs de l’institution avant l’officialisation de cette démarche syndicale. La veille de ce dépôt officiel, le jeudi 26 mars, le personnel avait d’ailleurs organisé un mouvement de protestation spontané pour interpeller fermement les autorités compétentes. Évrard Moutendi, leader syndical au sein de la structure, a justifié cette montée au créneau : « Nous avons déposé un préavis de grève pour réclamer le paiement de quatre mois de salaires auprès de la direction générale. Hier, nous avons manifesté notre ras-le-bol dans l’enceinte de l’hôpital ».

Un blocage administratif aux lourdes conséquences

Aux origines de cette paralysie financière, les représentants du personnel pointent du doigt un dysfonctionnement administratif majeur. Selon les explications fournies par le syndicaliste Évrard Moutendi, cette situation critique s’expliquerait par le non-transfert prolongé des fonds alloués au fonctionnement de la structure. Les montants, qui incluent la masse salariale, resteraient bloqués au niveau de la Trésorerie provinciale, sans être reversés sur les comptes bancaires de l’établissement hospitalier.

Les agents sur le pied de guerre hier

Concrètement, ces arriérés concernent les rémunérations du mois de décembre 2025, ainsi que celles du premier trimestre de l’année en cours, à savoir janvier, février et mars 2026. Cette accumulation de manquements asphyxie totalement des professionnels de santé désormais incapables de subvenir à leurs besoins élémentaires ou d’honorer leurs charges familiales. Une détresse sociale qui contraste brutalement avec la rigueur et l’abnégation qu’exige leur mission de service public.

Une menace réelle pour la prise en charge des patients

Si la situation n’est pas rapidement désamorcée par les pouvoirs publics, les conséquences s’annoncent particulièrement dramatiques pour la santé publique locale. Ce mouvement de protestation perturbe d’ores et déjà le fonctionnement global des services de la Fondation hôpital Albert Schweitzer. L’incertitude financière et la démotivation des agents impactent inévitablement la fluidité de l’accueil et la sérénité des soins prodigués aux populations du centre du pays.

Le déclenchement effectif de cette grève à l’issue de l’ultimatum de dix jours menace de paralyser intégralement l’hôpital. Un tel scénario ferait planer un risque majeur sur la continuité de la prise en charge médicale et la sécurité sanitaire des patients, qu’ils soient actuellement hospitalisés dans les différents pavillons ou reçus en urgence. La balle est désormais dans le camp des autorités financières et sanitaires pour décanter cette trésorerie et éviter une paralysie aux conséquences incalculables dans le chef-lieu du Moyen-Ogooué.