​​​​​​​Mouila : Une jeune fille de 18 ans violée lors d’une fête, six convives suspects écroués

Une fête entre jeunes a basculé dans la criminalité dans la commune de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. Comme le rapportent ce mercredi nos confrères du quotidien L’Union, une jeune fille de 18 ans, que nous appellerons J.B. pour préserver son anonymat, a été victime d’une agression sexuelle lors d’une festivité organisée au quartier Divindet. L’ensemble des auteurs présumés et de leurs complices ont été placés en détention préventive par la justice.

Les faits remontent au vendredi 13 mars, aux alentours de midi. Un jeune homme a profité de l’absence de ses parents pour organiser une rencontre réunissant des garçons et des filles au domicile familial. Au cours de cet événement marqué par la consommation d’alcool, la victime a été prise d’un malaise physiologique. Cherchant un peu de repos, elle s’est retirée dans l’une des chambres de la concession.

Une agression sexuelle caractérisée

Selon les éléments factuels de l’enquête, c’est à ce moment précis que le principal suspect, un jeune homme de 19 ans que nous nommerons P.M., l’a suivie dans la pièce. Après lui avoir fait des avances, il a fini par abuser d’elle. La situation a dégénéré lorsqu’un second individu est intervenu pour tenter de lui retirer sa brassière de force, sans y parvenir. La victime s’est en effet farouchement débattue en hurlant pour alerter les autres invités présents sur les lieux.

La prison de ville où séjournent les 6 suspects

L’intervention des autres participants ne s’est pas traduite par une assistance à personne en danger. Ces derniers auraient plutôt suggéré à la jeune femme de ne pas faire de bruit autour de cet incident et de trouver un terrain d’entente. Face à cette réaction, J.B. s’est saisie d’une arme blanche pour tenter de s’en prendre à son agresseur principal. L’arrivée inopinée de la maîtresse des lieux a finalement provoqué la fuite précipitée de tous les mis en cause.

Détention préventive à la prison centrale

Saisie d’une plainte déposée par le tuteur de la jeune fille, la brigade centre de gendarmerie a rapidement ouvert une enquête pour établir les responsabilités. Les investigations des officiers de police judiciaire se sont appuyées sur un rapport médical formel. Ce document clinique atteste de la matérialité des faits, confirmant la présence de lacérations sur le corps de la victime ainsi que l’absence de l’hymen.

Ces preuves matérielles ont conduit à l’interpellation rapide d’un groupe de six individus, âgés de 16 à 21 ans, incluant l’agresseur principal, l’organisateur de la fête et plusieurs autres convives. À l’issue de leur présentation devant le parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Mouila. Ils y attendent désormais la tenue de leur procès, poursuivis pour des chefs de présomption de viol et de complicité de viol.