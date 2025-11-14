Tuberculose : l’OMS annonce une avancée historique avec six vaccins en phase finale d’essais

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce une avancée scientifique majeure : pour la première fois depuis un siècle, de nouveaux vaccins antituberculeux destinés aux adolescents et aux adultes sont en phase avancée d’essais. Selon le rapport publié ce jeudi 13 novembre 2025, 18 candidats vaccins, dont six en phase 3, sont actuellement en développement clinique.

L’OMS observe également une amélioration dans la prise en charge mondiale de la maladie. Le nombre de personnes testées et traitées est en hausse, permettant une première baisse des nouveaux cas et des décès depuis la pandémie de COVID-19. Un progrès salué par l’organisation, malgré une réduction préoccupante de l’aide internationale.

Les experts rappellent toutefois que la prévention reste déterminante. Les campagnes doivent continuer de cibler les comportements à risque, notamment le tabagisme, qui double le risque d’infection. Pour l’OMS, ces avancées montrent qu’une victoire durable contre la tuberculose est désormais envisageable.