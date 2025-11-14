Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 14 novembre 2025
  • 802
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Tuberculose : l’OMS annonce une avancée historique avec six vaccins en phase finale d’essais

    Publié le 14 novembre 2025 à 13h09min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/tuberculose-l-oms-annonce-une-avancee-historique-avec-six,2616
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Agir pour le Gabon sonne toujours l’alarme après 27 ans de lutte contre l’alcool et le tabac

    Port-Gentil : La grève à l’hôpital de N’tchengué levée après une promesse d’enveloppe de 300 millions

    Santé connectée : Le Gabon adopte l’identifiant unique et le dossier médical numérique

    Port-Gentil : Le Centre hospitalier de N’tchengué lance la 12e édition d’Octobre rose

    Grève illimitée au Samu social gabonais pour dénoncer des conditions de travail « indignes »

    Santé
    Tuberculose : l’OMS annonce une avancée historique avec six vaccins en phase finale d’essais
    Tuberculose : l’OMS annonce une avancée historique avec six vaccins en phase finale d’essais © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce une avancée scientifique majeure : pour la première fois depuis un siècle, de nouveaux vaccins antituberculeux destinés aux adolescents et aux adultes sont en phase avancée d’essais. Selon le rapport publié ce jeudi 13 novembre 2025, 18 candidats vaccins, dont six en phase 3, sont actuellement en développement clinique.

    L’OMS observe également une amélioration dans la prise en charge mondiale de la maladie. Le nombre de personnes testées et traitées est en hausse, permettant une première baisse des nouveaux cas et des décès depuis la pandémie de COVID-19. Un progrès salué par l’organisation, malgré une réduction préoccupante de l’aide internationale.

    Les experts rappellent toutefois que la prévention reste déterminante. Les campagnes doivent continuer de cibler les comportements à risque, notamment le tabagisme, qui double le risque d’infection. Pour l’OMS, ces avancées montrent qu’une victoire durable contre la tuberculose est désormais envisageable.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève