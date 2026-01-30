Le CHR de Port-Gentil affiche un bilan 2024-2025 positif malgré une ardoise CNAMGS de 900 millions

Le Centre hospitalier régional (CHR) de N’tchengué à Port-Gentil poursuit sa mue progressive. Le jeudi 29 janvier, son directeur général, le Dr Jonas Mboumba, a présenté le bilan de l’exercice 2024-2025 devant l’ensemble de la chaîne de santé, lors d’une cérémonie tenue dans la salle de réunions de l’établissement.

Médecins, sages-femmes, infirmiers, infirmières et responsables administratifs ont ainsi pris connaissance d’un bilan globalement positif, malgré des difficultés persistantes liées au financement et à l’environnement social de l’hôpital. Dans son exposé, le directeur général n’a pas occulté les contraintes budgétaires auxquelles fait face le CHR de Port-Gentil. Et le principal point de crispation demeure le non-paiement des prestations par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

CNAMGS, la dette qui pèse

« Nous sortons de là partiellement satisfaits. Les recettes de l’hôpital ne sont pas celles que nous attendions comparativement à l’année dernière. On constate, pour le déplorer, que les sources de financement de l’hôpital restent essentiellement la CNAMGS, les fonds propres et la subvention de l’État », a expliqué le Dr Jonas Mboumba. Selon les chiffres communiqués, la CNAMGS doit près de 900 millions de FCFA au titre des prestations effectuées en 2024, après une ardoise avoisinant le milliard de FCFA l’année précédente.

« Cette année, elle s’élève quasiment à près de 900 millions de FCFA que la CNAMGS nous doit par rapport aux prestations que nous avions effectuées. C’est un gros trou », a-t-il déploré. Un manque à gagner conséquent qui aurait permis, selon la direction, de consacrer 45 % au paiement des primes du personnel, 35 % au fonctionnement et 20 % à l’investissement, et qui explique le retard dans le versement de certaines primes. En revanche, le directeur général a salué l’effort croissant de l’État gabonais.

L’État renforce son soutien

« A vant que nous ne venions, la subvention de l’État était à peine à 30 %. Aujourd’hui, nous sommes passés de 51,9 % l’année dernière à 95 % cette année. Cela montre que l’État fait beaucoup d’efforts pour soutenir les hôpitaux », a-t-il souligné. Malgré ces contraintes, le CHR de Port-Gentil poursuit, sur fonds propres et avec l’appui de partenaires, le renforcement de son plateau technique afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Parmi les réalisations récentes figurent la réception d’un pavillon d’imagerie médicale, l’installation d’une trentaine de panneaux solaires pour sécuriser l’alimentation électrique, ainsi que l’acquisition d’un groupe électrogène de 650 KVA, capable de supporter les charges du scanner et de l’ensemble de l’hôpital.

« Notre ambition est d’améliorer le plateau technique. Nous nous sommes dotés de 150 potences pour des soins de qualité, 100 tensiomètres, 50 pèse-personnes. Nous avons renforcé le service de stomatologie avec tous les équipements possibles, notamment une table et une radiographie dentaire », a précisé le directeur général. À cela s’ajoutent, sur le plan technique, l’acquisition de dix seringues électriques, d’une quinzaine de scopes, de trois tables chauffantes, de couveuses et de lits d’accouchement neufs, dont certains offerts par la Première dame, Zita Oligui Nguema. L’objectif affiché est clair : faire du CHR de Port-Gentil un établissement attractif, capable d’offrir des soins de qualité à des coûts accessibles.

Hygiène, image et sécurité

Moment fort de cette présentation de bilan, la direction générale a procédé à la remise de 1 700 blouses destinées à l’ensemble des services médicaux. Cette initiative vise à améliorer l’image de l’hôpital, renforcer l’hygiène et valoriser le personnel. Cet investissement permettra aux 450 agents de disposer de tenues adaptées, avec une réserve suffisante, contribuant ainsi à un accueil plus digne et professionnel des patients. La direction n’a toutefois pas manqué d’alerter sur un phénomène préoccupant : les actes de violence enregistrés au sein de l’hôpital.

« Nous avons enregistré cinq actes de violence. Des personnes ont pris en otage le personnel au service de médecine. Un monsieur est allé jusqu’à étrangler une infirmière après l’annonce du décès d’un parent, avant de casser la baie principale du service », a dénoncé le Dr Jonas Mboumba. Des situations similaires ont été signalées au bloc opératoire et en réanimation, nécessitant parfois l’intervention des forces de l’ordre. « Cette année, nous avons décidé de porter plainte. On ne va pas attendre qu’on tue le personnel ici pour réagir », a-t-il prévenu.

Cap sur la néonatologie

Face à cette recrudescence de violences, le directeur général a lancé un appel au civisme et à la responsabilité des usagers. « J ’invite les populations à plus de calme, de responsabilité et de civisme. Que cette forme de violence s’arrête », a-t-il insisté. Pour les années à venir, la direction du CHR de Port-Gentil s’est fixé plusieurs défis majeurs, au premier rang desquels figure la création d’un service de néonatologie, indispensable à la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou nécessitant une surveillance spécialisée.

« L’hôpital existe depuis 2001 et les bâtiments ont pris un coup de vieux. Nous devons faire des efforts sur fonds propres pour offrir une cure de jouvence aux services de médecine, de maternité et de chirurgie. Le projet suprême reste l’acquisition d’un service de néonatologie. C’est un véritable manque dans la province », a conclu le Dr Jonas Mboumba. Un chantier ambitieux qui, s’il aboutit, marquera une nouvelle étape dans l’amélioration de l’offre de soins dans la province de l’Ogooué-Maritime.