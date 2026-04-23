Libreville : Eugène Mba de retour à l’Hôtel de Ville après l’interventionnisme du président Oligui Nguema

Le maire est mort, vive le maire ! Contesté au sein même de sa majorité sur fond de crise budgétaire, Pierre Matthieu Obame Etoughe a été sommé ce jeudi de quitter ses fonctions, ouvrant la voie au retour d’Eugène Mba (72 ans) à la tête de la capitale gabonaise. Cette reprise en main intervient après une réunion d’urgence convoquée ce même jeudi 23 avril par Brice Clotaire Oligui Nguema, en sa qualité de président fondateur de l’Union démocratique des bâtisseurs, avec les 103 conseillers municipaux UDB, dans un contexte de fortes dissensions internes.

Au cœur de la crise, le budget primitif 2026 de la commune de Libreville. Le projet présenté s’élevait à 30 723 038 739 francs CFA, soit une hausse d’environ 20 % par rapport à l’exercice précédent. Ce cadrage budgétaire, déjà sensible depuis plusieurs semaines, a nourri la défiance d’une partie des élus municipaux et cristallisé la rupture politique autour du maire sortant. Des critiques avaient aussi émergé sur la faiblesse des dotations prévues pour les arrondissements, plafonnées à 70 millions de francs CFA dans une note officielle du 2 mars 2026.

Un arbitrage politique en urgence

Face à l’enlisement, le chef de l’État est intervenu directement. Selon Gabonactu, Brice Clotaire Oligui Nguema a convoqué les conseillers municipaux UDB à une réunion qualifiée de « dernière chance », présentée comme une séance de « réconciliation » avant le conseil municipal. Le même média indiquait que cette médiation visait à restaurer la cohésion du parti et à imposer une ligne commune dans une séquence devenue explosive pour la majorité municipale.

C’est dans ce contexte qu’Eugène Mba issu des rangs de l’ancien parti au pouvoir déchu par Oligui Nguema, a été rappelé pour reprendre les commandes de l’Hôtel de Ville. Son retour marque celui d’un ancien patron de la mairie, déjà passé par cette fonction dans un contexte, lui aussi, de turbulence institutionnelle.

Le passé du promu

Banquier de profession, Eugène Mba avait été élu maire de Libreville le 29 décembre 2020, alors qu’il occupait jusque-là le poste de 5e adjoint au maire. Conseiller municipal du 2e arrondissement, il avait été porté à la tête de la commune avec 145 voix sur 147 votants, soit 98,63 % des suffrages, dans une élection organisée pour remplacer Léandre Nzue.

Son premier passage à la tête de la mairie aura toutefois été bref. L’Union rappelle qu’il n’est resté qu’environ cinq mois à la présidence du conseil municipal avant de démissionner en juin 2021. Cette sortie était intervenue dans un climat de controverses autour de la gestion municipale, avec, en toile de fond, des interrogations sur les effectifs, certains marchés et un décaissement de 338 millions de francs CFA présenté comme le détonateur de la crise.

Un retour sous contrainte

Le retour d’Eugène Mba ne s’apparente donc pas à une simple alternance administrative. Il intervient comme une réponse politique à une crise de majorité née d’un budget contesté et d’un affaiblissement manifeste du maire sortant. La priorité du nouveau responsable sera double : rétablir l’autorité au sein du conseil municipal et remettre de la lisibilité sur un budget devenu le symbole de la fracture au sommet de la mairie.

À Libreville, cette nouvelle séquence confirme surtout une constante : la stabilité de l’Hôtel de Ville reste étroitement liée aux équilibres internes de la majorité politique. Et c’est sur ce terrain, autant que sur celui de la gestion urbaine, qu’Eugène Mba est désormais attendu.