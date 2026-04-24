Gabon : Plus d’une centaine de corps toujours non réclamés et abandonnés à la morgue de Casep-Ga

Vers des enterrements en qualité d’indigent. L’entreprise de pompes funèbres Casep-Ga fait face à une accumulation de corps non réclamés par les familles depuis plusieurs mois. Pour tenter d’y remédier, la société a publié en mars dernier un avis dans le quotidien L’Union, invitant les personnes à la recherche d’un proche disparu à se présenter à ses services. Depuis le mois de janvier 2025, de nombreuses dépouilles sont conservées au sein de cette structure sans qu’aucune démarche d’identification ne soit initiée par des tiers.

Contactée par la rédaction d’Info241ce jeudi 23 avril, l’administration de l’entreprise, représentée par son juriste-conseil Karl Fosters Mouba, a dressé le bilan de cette situation. La structure comptabilise actuellement plus d’une centaine de corps non réclamés. « Les corps conservés dans nos locaux remontent aux années 2025 et 2026 », a-t-il précisé. Malgré la diffusion de l’avis public en mars, l’initiative n’a pas produit les résultats escomptés. « Nous n’avons enregistré aucune visite de personnes à la recherche d’un parent ou d’un ami », a indiqué le responsable juridique.

Facteurs économiques et défaut d’identification

Selon les observations de l’entreprise, cette situation s’explique en premier lieu par des contraintes financières. Des familles se trouvent dans l’incapacité d’assumer les frais liés aux obsèques de leurs proches. Pour tenter de pallier cette difficulté, la direction commerciale de Casep-Ga indique avoir mis en place des mesures d’accompagnement dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises, en accordant des remises tarifaires supérieures à 75 % pour inciter les familles démunies à organiser les funérailles.

La devanture de la maison funèbre

Le second facteur explicatif concerne les décès dont les circonstances rendent l’identification complexe. L’entreprise réceptionne régulièrement des corps repêchés à la suite de noyades ou retrouvés dans des conditions d’isolement. Un certain nombre de ces dépouilles arrivent dans les locaux dans un état de décomposition avancée, ce qui empêche toute identification visuelle immédiate par d’éventuels proches ou par les services d’enquête.

Inhumation des indigents sous supervision légale

Face à l’absence de réclamations, l’administration de Casep-Ga a fixé une date limite pour les démarches d’identification au jeudi 30 avril. « Passé ce délai, nous engagerons les formalités d’usage relatives à l’inhumation à titre d’indigents, sous la supervision du parquet de la République, du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur », a annoncé l’entreprise. Cette procédure vise à désengorger les installations frigorifiques tout en respectant le cadre réglementaire.

Ces opérations d’inhumation s’inscrivent dans le cadre du décret n°00706/PR/MI du 16 juin 1976, qui porte réglementation des opérations d’inhumation, du service des pompes funèbres et des lieux de sépulture. Pour s’assurer de la conformité juridique de ces futures inhumations à titre d’indigents, une séance de travail a été organisée le mardi 21 avril entre les services juridiques de Casep-Ga et les représentants du parquet de la République.