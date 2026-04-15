Burkina Faso : Saisie de plus de 31 000 pagnes contrefaits d’une valeur de 156 millions

Les services des douanes du Burkina Faso ont réalisé un important coup de filet ce mercredi 15 avril à Dakola, dans le département de Pô, en interceptant 31 200 pagnes contrefaits. Cette cargaison illicite, dont la valeur marchande est estimée à 156 millions de francs CFA, était composée d’imitations des célèbres étoffes Koko Donda et Faso Dan Fani, véritables symboles du patrimoine textile national. Ces produits frauduleux étaient destinés à inonder le marché local, menaçant directement les revenus des artisans et producteurs burkinabè.

Face à cette tentative de déstabilisation économique, l’administration douanière s’est montrée particulièrement ferme. Elle a qualifié les auteurs de ce trafic de « criminels en col blanc », dont le but inavoué est de condamner des milliers de familles au chômage et à la misère. Cette opération de contrôle prend par ailleurs une dimension stratégique à l’approche de l’ouverture de la nouvelle unité industrielle Texforce, les autorités estimant que chaque pagne confisqué est une arme de moins contre la relance du secteur textile du pays.

Actuellement en mission technique en Chine, le Directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a vivement félicité le bureau de Dakola pour sa vigilance. S’inscrivant dans la doctrine de la Révolution Progressiste Populaire, il a adressé une mise en garde implacable aux réseaux de trafiquants : les frontières burkinabè ne sont plus des passoires, mais constitueront désormais le « tombeau de leurs ambitions maléfiques ». Cette saisie d’envergure confirme la détermination de l’État à éradiquer le commerce illicite qui asphyxie l’économie nationale.